Лавров сообщил о планах по производству вакцины "Спутник V" в Венгрии
Стоит отметить, что это первая и пока единственная страна ЕС, которая лицензировала российский препарат.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
В настоящий момент идёт работа над планом производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Венгрии. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Прорабатываются варианты производства этого препарата на венгерской территории", — рассказал Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.
Также министр отметил успехи в сотрудничестве Москвы и Будапешта по борьбе с пандемией CoViD-19. Лавров напомнил, что Венгрия — первая и пока единственная страна Евросоюза, которая лицензировала российскую вакцину "Спутник V" и закупила её в больших объёмах.
Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
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