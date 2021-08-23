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    Лавров сообщил о планах по производству вакцины "Спутник V" в Венгрии

    Стоит отметить, что это первая и пока единственная страна ЕС, которая лицензировала российский препарат.

    23 августа, 05:19

    Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

    В настоящий момент идёт работа над планом производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Венгрии. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

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    "Прорабатываются варианты производства этого препарата на венгерской территории", — рассказал Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

    Также министр отметил успехи в сотрудничестве Москвы и Будапешта по борьбе с пандемией CoViD-19. Лавров напомнил, что Венгрия — первая и пока единственная страна Евросоюза, которая лицензировала российскую вакцину "Спутник V" и закупила её в больших объёмах.

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    Центр Гамалеи сделал заготовки для модификации вакцины "Спутник V"

    Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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