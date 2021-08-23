Лавров сообщил о планах по производству вакцины "Спутник V" в Венгрии

В настоящий момент идёт работа над планом производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Венгрии. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Прорабатываются варианты производства этого препарата на венгерской территории", — рассказал Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

Также министр отметил успехи в сотрудничестве Москвы и Будапешта по борьбе с пандемией CoViD-19. Лавров напомнил, что Венгрия — первая и пока единственная страна Евросоюза, которая лицензировала российскую вакцину "Спутник V" и закупила её в больших объёмах.