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    Немецкий журналист возмутился скромным приёмом Меркель в Киеве

    Он подчеркнул, что в аэропорту немецкого лидера не встретил никто из первых лиц страны.

    23 августа, 06:14
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    Видео © Twitter / Jörg Blank

    Немецкого журналиста Йорга Бланка возмутил приём, который власти Украины накануне устроили канцлеру Германии Ангеле Меркель. Своё недовольство Бланк высказал в "Твиттере", подкрепив публикацию видеозаписью.

    На кадрах видно, что спускающуюся по трапу Меркель на перроне воздушной гавани Киева встречает всего несколько человек. Причём никого из первых лиц государства в аэропорту не было, на чём и сделал акцент журналист.

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    "Будничный приём канцлера в Киеве. Не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя он планировал приехать. Недавно Зеленский обвинил Меркель в неэффективной политике в отношении России. Он делает ставку на "зелёных" в следующем федеральном правительстве?" задался вопросом Бланк.

    Виталий Кличко действительно не смог встретить немецкого канцлера. Как сообщал Лайф, мэра Киева в аэропорт не пустила охрана, объяснив это тем, что градоначальника нет в списках на аккредитацию.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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