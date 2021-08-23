Немецкий журналист возмутился скромным приёмом Меркель в Киеве

Видео © Twitter / Jörg Blank

Немецкого журналиста Йорга Бланка возмутил приём, который власти Украины накануне устроили канцлеру Германии Ангеле Меркель. Своё недовольство Бланк высказал в "Твиттере", подкрепив публикацию видеозаписью.

На кадрах видно, что спускающуюся по трапу Меркель на перроне воздушной гавани Киева встречает всего несколько человек. Причём никого из первых лиц государства в аэропорту не было, на чём и сделал акцент журналист.

"Будничный приём канцлера в Киеве. Не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя он планировал приехать. Недавно Зеленский обвинил Меркель в неэффективной политике в отношении России. Он делает ставку на "зелёных" в следующем федеральном правительстве?" — задался вопросом Бланк.