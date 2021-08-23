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    Байден забыл имя директора FEMA через несколько минут после разговора с ним

    По мнению критиков, эта ситуация ещё раз подтвердила когнитивный упадок американского лидера.

    23 августа, 06:43
    <p>Фото © Demetrius Freeman / The Washington Post via Getty Images</p>

    Фото © Demetrius Freeman / The Washington Post via Getty Images

    Президент США Джо Байден во время пресс-конференции забыл имя директора Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) Дина Крисуэлла. Видео, на котором лидер страны несколько секунд силится вспомнить нужное имя, быстро распространилось в Сети.

    "Нет никого лучше, чтобы возглавить эту операцию, чем... чем... э-э-э... Дин... э-э-э... Крисуэлл", сказал политик.

    При этом отмечается, что за несколько минут до своего выступления Байден разговаривал по телефону с Крисуэллом, но даже это не помогло американскому лидеру удержать в голове имя директора. Как сообщает Daily Mail, эта ситуация ещё раз подтвердила когнитивный упадок президента.
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    Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Кроме того, вице-президента Камалу Харрис Байден не раз называл президентом Штатов. Однажды он забыл имя министра и название Пентагона. А недавно в ходе брифинга президент забыл вопрос журналиста и "переименовал" столицу Катара. Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище — Джо Деменцио.

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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