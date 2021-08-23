Байден забыл имя директора FEMA через несколько минут после разговора с ним
По мнению критиков, эта ситуация ещё раз подтвердила когнитивный упадок американского лидера.
Фото © Demetrius Freeman / The Washington Post via Getty Images
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции забыл имя директора Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) Дина Крисуэлла. Видео, на котором лидер страны несколько секунд силится вспомнить нужное имя, быстро распространилось в Сети.
"Нет никого лучше, чтобы возглавить эту операцию, чем... чем... э-э-э... Дин... э-э-э... Крисуэлл", — сказал политик.
При этом отмечается, что за несколько минут до своего выступления Байден разговаривал по телефону с Крисуэллом, но даже это не помогло американскому лидеру удержать в голове имя директора. Как сообщает Daily Mail, эта ситуация ещё раз подтвердила когнитивный упадок президента.
Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Кроме того, вице-президента Камалу Харрис Байден не раз называл президентом Штатов. Однажды он забыл имя министра и название Пентагона. А недавно в ходе брифинга президент забыл вопрос журналиста и "переименовал" столицу Катара. Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище — Джо Деменцио.
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