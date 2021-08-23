В Туле задержан агент спецслужб Украины, собиравший секретные данные об оружии

ФСБ задержала в Туле гражданина Незалежной, работавшего на украинскую разведку. Он собирал секретные сведения о новейших образцах российского оружия. Для этого агент искал работников оборонных предприятий из числа секретоносителей.

"Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения", — сообщили в ФСБ.

Сейчас в отношении украинца возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".