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    В Туле задержан агент спецслужб Украины, собиравший секретные данные об оружии

    По данным ФСБ, он пытался вербовать сотрудников оборонных предприятий, чтобы от них получать сведения о перспективных разработках.

    23 августа, 06:53
    <p>Фото © ТАСС/ЦОС ФСБ РФ</p>

    Фото © ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

    ФСБ задержала в Туле гражданина Незалежной, работавшего на украинскую разведку. Он собирал секретные сведения о новейших образцах российского оружия. Для этого агент искал работников оборонных предприятий из числа секретоносителей.

    "Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения", — сообщили в ФСБ.

    Сейчас в отношении украинца возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

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    А ранее ФСБ накрыла в Крыму ячейку террористов, задержав двух главарей и трёх участников запрещённой группировки. При обысках у них изъяли запрещённые пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации. Возбуждены уголовные дела.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова

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