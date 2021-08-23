В Туле задержан агент спецслужб Украины, собиравший секретные данные об оружии
По данным ФСБ, он пытался вербовать сотрудников оборонных предприятий, чтобы от них получать сведения о перспективных разработках.
Фото © ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
ФСБ задержала в Туле гражданина Незалежной, работавшего на украинскую разведку. Он собирал секретные сведения о новейших образцах российского оружия. Для этого агент искал работников оборонных предприятий из числа секретоносителей.
"Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения", — сообщили в ФСБ.
Сейчас в отношении украинца возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".
А ранее ФСБ накрыла в Крыму ячейку террористов, задержав двух главарей и трёх участников запрещённой группировки. При обысках у них изъяли запрещённые пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации. Возбуждены уголовные дела.
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