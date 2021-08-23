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    Пентагон решил рассекретить новое космическое оружие против России и Китая

    Пока есть лишь предположения, что это может быть мобильный лазер или даже микроволновая пушка.

    23 августа, 07:32
    <p>Фото © Shutterstock</p>

    Фото © Shutterstock

    Вооружённые силы США намерены в ближайшее время продемонстрировать своё новое космическое оружие. Как пишет Breaking Defense со ссылкой на свои источники, данный шаг предпринят, чтобы не только заявить России и Китаю о новой противоспутниковой разработке, но и сделать её сдерживающим фактором для двух держав.

    По данным издания, секретная система предоставляет возможность привести в неработоспособное состояние или уничтожить спутник или космический корабль. В публикации также отмечается, что США ранее планировали провести реальную демонстрацию работы данного оружия. Однако все планы спутала ситуация в Афганистане — и Пентагон решил отложить презентацию.

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    По некоторым данным, неназванная система может использовать, например, мобильный наземный лазер, радиоэлектронный постановщик помех или микроволновую пушку. Источники издания сомневаются, что секретным оружием окажется какая-либо версия кинетического перехватчика.

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    Ранее Лайф сообщал, что ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО. Пуск проходил в Республике Казахстан на полигоне Сары-Шаган.

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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