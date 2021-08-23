Талибы окружили силы сопротивления в афганском Панджшере

Радикалы "Талибана"* взяли в осаду силы сопротивления в афганской провинции Панджшер. Об этом в своём Twitter заявил официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

"Силы заняли позиции недалеко от Панджшера. Враг находится в осаде. Мы стремимся к мирному урегулированию путём переговоров", — сообщил он.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.