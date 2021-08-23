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    Талибы окружили силы сопротивления в афганском Панджшере

    Лидер движения сообщил, что боевики стремятся к мирному урегулированию путём переговоров.

    23 августа, 07:25
    <p>Фото © Соцсети</p>

    Фото © Соцсети

    Радикалы "Талибана"* взяли в осаду силы сопротивления в афганской провинции Панджшер. Об этом в своём Twitter заявил официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

    "Силы заняли позиции недалеко от Панджшера. Враг находится в осаде. Мы стремимся к мирному урегулированию путём переговоров", — сообщил он.

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    Ранее сообщалось, что сотни талибов выдвинулись к единственной незахваченной провинции Панджшер. Перед этим радикалы дали лидеру сопротивления в регионе Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдаться. Однако он отказался передать контроль над провинцией радикалам.

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне событий в Афганистане на президента США Джо Байдена, который ранее объявил о выводе войск из страны, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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