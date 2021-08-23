НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    В аэропорт Кабула решили пускать только граждан США и стран НАТО

    У жителей Афганистана, которые подали заявку на специальную иммиграционную визу в США, допуска в воздушную гавань не будет.

    23 августа, 08:52
    <p>Фото © Alejandro Martinez Velez / Europa Press via Getty Images</p>

    Фото © Alejandro Martinez Velez / Europa Press via Getty Images

    США изменили политику допуска лиц в аэропорт Кабула. Согласно новым правилам, на его территорию теперь будут пропускать только американских граждан, держателей грин-карт и граждан стран, входящих в НАТО, сообщает CNN со ссылкой на источник.

    Отмечается, что американцы и граждане стран НАТО смогут провести с собой ближайших родственников. У жителей Афганистана, которые подали заявку на специальную иммиграционную визу в США, допуска не будет. Источник также сообщил, что представители "Талибана"* помогают военным проверять документы у людей, которые хотят попасть в воздушную гавань.

    Талибы назвали "красную черту" для вывода войск США из Афганистана

    Талибы назвали "красную черту" для вывода войск США из Афганистана

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1