В аэропорт Кабула решили пускать только граждан США и стран НАТО
У жителей Афганистана, которые подали заявку на специальную иммиграционную визу в США, допуска в воздушную гавань не будет.
Фото © Alejandro Martinez Velez / Europa Press via Getty Images
США изменили политику допуска лиц в аэропорт Кабула. Согласно новым правилам, на его территорию теперь будут пропускать только американских граждан, держателей грин-карт и граждан стран, входящих в НАТО, сообщает CNN со ссылкой на источник.
Отмечается, что американцы и граждане стран НАТО смогут провести с собой ближайших родственников. У жителей Афганистана, которые подали заявку на специальную иммиграционную визу в США, допуска не будет. Источник также сообщил, что представители "Талибана"* помогают военным проверять документы у людей, которые хотят попасть в воздушную гавань.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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