В аэропорт Кабула решили пускать только граждан США и стран НАТО

США изменили политику допуска лиц в аэропорт Кабула. Согласно новым правилам, на его территорию теперь будут пропускать только американских граждан, держателей грин-карт и граждан стран, входящих в НАТО, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что американцы и граждане стран НАТО смогут провести с собой ближайших родственников. У жителей Афганистана, которые подали заявку на специальную иммиграционную визу в США, допуска не будет. Источник также сообщил, что представители "Талибана"* помогают военным проверять документы у людей, которые хотят попасть в воздушную гавань.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.