В России за сутки выявили менее 20 000 случаев ковида впервые с 23 июня
Таким образом, всего с начала эпидемии в стране зафиксирован 6 766 541 заболевший.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
За сутки в России выявили 19 454 новых случая коронавируса, впервые с 23 июня это число оказалось ниже 20 тысяч. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
За последние 24 часа от ковида умерло 776 пациентов, а полностью выздоровел 15 401 человек. Больше всего заболевших — в Москве (+1458 за сутки), Подмосковье (+1187), Петербурге (+691), Свердловской области (+526), Ростовской области (+485). Ситуация в других регионах выглядит так:
Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф
Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране выявлен 6 766 541 случай коронавируса, зафиксировано 176 820 летальных исходов, выздоровели 6 034 867 человек.
А ранее иммунолог Ирина Ярцева объяснила, почему мужчины тяжелее, чем женщины, переносят CoViD-19. По её мнению, не на последнем месте стоят психологические особенности.
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