В России за сутки выявили менее 20 000 случаев ковида впервые с 23 июня

За сутки в России выявили 19 454 новых случая коронавируса, впервые с 23 июня это число оказалось ниже 20 тысяч. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

За последние 24 часа от ковида умерло 776 пациентов, а полностью выздоровел 15 401 человек. Больше всего заболевших — в Москве (+1458 за сутки), Подмосковье (+1187), Петербурге (+691), Свердловской области (+526), Ростовской области (+485). Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране выявлен 6 766 541 случай коронавируса, зафиксировано 176 820 летальных исходов, выздоровели 6 034 867 человек.