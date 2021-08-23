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В России за сутки выявили менее 20 000 случаев ковида впервые с 23 июня

Таким образом, всего с начала эпидемии в стране зафиксирован 6 766 541 заболевший.

23 августа, 08:47
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

За сутки в России выявили 19 454 новых случая коронавируса, впервые с 23 июня это число оказалось ниже 20 тысяч. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

За последние 24 часа от ковида умерло 776 пациентов, а полностью выздоровел 15 401 человек. Больше всего заболевших — в Москве (+1458 за сутки), Подмосковье (+1187), Петербурге (+691), Свердловской области (+526), Ростовской области (+485). Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране выявлен 6 766 541 случай коронавируса, зафиксировано 176 820 летальных исходов, выздоровели 6 034 867 человек.

Врач объяснил, как замедлить мутации коронавируса

Врач объяснил, как замедлить мутации коронавируса

А ранее иммунолог Ирина Ярцева объяснила, почему мужчины тяжелее, чем женщины, переносят CoViD-19. По её мнению, не на последнем месте стоят психологические особенности.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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