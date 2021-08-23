Директор МакSим сообщила, что певица снова отправится в больницу
Однако на этот раз никаких поводов для беспокойства за состояние звезды нет — ей должны снять швы, оставшиеся после ЭКМО.
МакSим (Марина Максимова). Фото © Instagram/maksimartist
Благополучно переборовшая тяжелейшую форму коронавируса певица Максим (Марина Максимова) сегодня вновь отправится в больницу. Об этом Лайфу сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
"Да, сегодня Марина поедет снова в больницу", — сказала представитель Максим.
Однако поводов для беспокойства нет. Как объяснила Соколова, врачи снимут певице швы, которые остались после подключения к аппаратам искусственной вентиляции лёгких и экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. Через несколько дней певицу выписали из госпиталя.
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