Директор МакSим сообщила, что певица снова отправится в больницу

Однако поводов для беспокойства нет. Как объяснила Соколова, врачи снимут певице швы, которые остались после подключения к аппаратам искусственной вентиляции лёгких и экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. Через несколько дней певицу выписали из госпиталя.