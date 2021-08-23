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    "Смелая И Властная": В США лошадь сбросила жокея и убежала с ипподрома

    Животное поймали в районе штата Индиана и вернули владельцу, наездник не пострадал.

    23 августа, 08:08

    Лошадь сбежала с ипподрома в штате Кентукки. Видео © LIFE

    В штате Кентукки в США на ипподроме Ellis Park Racing & Gaming беговая лошадь по кличке Смелая И Властная, которой предстояло дебютировать в скачках, сбросила наездника и сбежала. Мчащееся на всех парах животное было замечено на 41-й и на 69-й автомагистралях.

    "Прямо сейчас лошадь бежит на полном скаку по трассе № 69. Не знаю, как это началось и чем закончится. В странное время мы живём", написал пользователь Каллен Стэнли, выложивший кадры в Facebook.

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    По его словам, Смелая И Властная увернулась от машины и продолжила бежать. Водитель признался, что это была самая безумная вещь, которую он когда-либо видел "в реальной жизни или во сне". После инцидента животное поймали в районе штата Индиана и вернули владельцу. Жокей не пострадал.

    Ранее Лайф сообщал о том, как в центре Казани конь, очевидно не желая больше катать гостей столицы республики, вместе с каретой сбежал от хозяина возле Казанского кремля и поскакал навстречу свободе, по пути устроив ДТП.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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