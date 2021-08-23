Лошадь сбежала с ипподрома в штате Кентукки. Видео © LIFE

В штате Кентукки в США на ипподроме Ellis Park Racing & Gaming беговая лошадь по кличке Смелая И Властная, которой предстояло дебютировать в скачках, сбросила наездника и сбежала. Мчащееся на всех парах животное было замечено на 41-й и на 69-й автомагистралях.

"Прямо сейчас лошадь бежит на полном скаку по трассе № 69. Не знаю, как это началось и чем закончится. В странное время мы живём", — написал пользователь Каллен Стэнли, выложивший кадры в Facebook.

По его словам, Смелая И Властная увернулась от машины и продолжила бежать. Водитель признался, что это была самая безумная вещь, которую он когда-либо видел "в реальной жизни или во сне". После инцидента животное поймали в районе штата Индиана и вернули владельцу. Жокей не пострадал.