Из-за дефицита мигрантов в России выросли зарплаты разнорабочих

За последние полгода в России заметно выросли зарплаты разнорабочих. Это объясняется нехваткой мигрантов, вызванной пандемией коронавируса, пишет РБК со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

Отмечается, что дефицит низкоквалифицированных рабочих спровоцировал рост цен на некоторые категории товаров, поскольку их производство компаниям стало обходиться дороже. Причём по сравнению с прошлым годом конкуренция на рынке труда в области производства, строительства и транспорта упала примерно в три раза.

"Первая волна пандемии повлекла за собой снижение миграционного прироста — работники из стран Средней Азии стали массово возвращаться домой, и, как мы видим по динамике резюме, обратный тренд летом 2021 года ещё даже не наметился", — рассказала директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина.