НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Из-за дефицита мигрантов в России выросли зарплаты разнорабочих

    Приезжие из стран Средней Азии стали массово возвращаться домой, многие из них до сих пор не планируют возвращаться на заработки.

    23 августа, 08:02
    <p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

    Фото © ТАСС / Егор Алеев

    За последние полгода в России заметно выросли зарплаты разнорабочих. Это объясняется нехваткой мигрантов, вызванной пандемией коронавируса, пишет РБК со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

    Отмечается, что дефицит низкоквалифицированных рабочих спровоцировал рост цен на некоторые категории товаров, поскольку их производство компаниям стало обходиться дороже. Причём по сравнению с прошлым годом конкуренция на рынке труда в области производства, строительства и транспорта упала примерно в три раза.

    Опрос показал, сколько россиян недовольны своей зарплатой

    Опрос показал, сколько россиян недовольны своей зарплатой

    "Первая волна пандемии повлекла за собой снижение миграционного прироста — работники из стран Средней Азии стали массово возвращаться домой, и, как мы видим по динамике резюме, обратный тренд летом 2021 года ещё даже не наметился", — рассказала директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина.

    По словам управляющего директора "Авито Работа" Артёма Кумпеля, недостаток соискателей наблюдается также в таких сферах, как ретейл, общепит, в бытовых услугах, службах доставки, ЖКХ и такси.

    Ранее Лайф рассказывал, что ФАС нагрянула к торговым сетям с внеплановыми проверками из-за жалоб по поводу роста цен на продукты. Результатом инспекций стало падение акций ряда российских торговых компаний.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      ВЦИОМ выяснил, что россияне стали чаще получать "белую" зарплату

      17 августа, 13:08

      Захарова рассказала о "прямом вкладе" Польши в миграционный кризис в Европе

      21 августа, 16:07

      Гидрометцентр предупредил о "колоссальной жаре" в ряде регионов России

      сегодня в 07:59

      Семерых гаишников из Уфы заподозрили в продаже водительских прав на млрд рублей

      сегодня в 08:36

      "Меня убрали из-за каких-то интриг": Глушаков заявил о готовности вернуться в сборную России

      сегодня в 08:31

      Новости партнеров

      Layer 1