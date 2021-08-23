Гидрометцентр предупредил о "колоссальной жаре" в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается сразу в нескольких регионах России. Температура там будет выше нормы минимум на шесть градусов, а где-то — и на 11. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Необычайно высокие температуры наблюдаются в Поволжье и на Урале, эта ситуация будет продолжаться. В течение всех рабочих дней в Приволжском федеральном округе температура будет выше нормы на шесть-девять градусов, а вот в Уральском федеральном округе и на юге Западной Сибири, в Тюменской, Омской областях — на 8−11 градусов. Жара колоссальная", — сказал он в беседе с ТАСС.

Согласно прогнозу, в Ханты-Мансийском автономном округе потеплеет до 33 градусов, в Омской области стоит ждать температуру от 31 до 33 градусов, в Свердловской и Курганской областях — 36 градусов, в Башкортостане — от 38 до 40 градусов тепла.