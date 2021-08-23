ФСБ показала видео задержания агента украинских спецслужб в Туле

Задержание агента украинских спецслужб в Туле. Видео © ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала видео задержания в Туле агента украинских спецслужб, который собирал секретные сведения о новейших образцах российского оружия.

На опубликованных кадрах видно, что сотрудники ФСБ врываются в гараж и задерживают мужчину. На его руках обнаружили следы вещества, которым были обработаны вещественные доказательства.