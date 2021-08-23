НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    ФСБ показала видео задержания агента украинских спецслужб в Туле

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

    23 августа, 07:54

    Задержание агента украинских спецслужб в Туле. Видео © ФСБ РФ

    Федеральная служба безопасности РФ опубликовала видео задержания в Туле агента украинских спецслужб, который собирал секретные сведения о новейших образцах российского оружия.

    На опубликованных кадрах видно, что сотрудники ФСБ врываются в гараж и задерживают мужчину. На его руках обнаружили следы вещества, которым были обработаны вещественные доказательства.

    В Туле задержан агент спецслужб Украины, собиравший секретные данные об оружии

    В Туле задержан агент спецслужб Украины, собиравший секретные данные об оружии

    Ранее ФСБ накрыла в Крыму ячейку террористов, задержав двух главарей и трёх участников запрещённой группировки. При обысках у них изъяли запрещённые пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации. Возбуждены уголовные дела.

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1