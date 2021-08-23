ФСБ показала видео задержания агента украинских спецслужб в Туле
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".
Задержание агента украинских спецслужб в Туле. Видео © ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности РФ опубликовала видео задержания в Туле агента украинских спецслужб, который собирал секретные сведения о новейших образцах российского оружия.
На опубликованных кадрах видно, что сотрудники ФСБ врываются в гараж и задерживают мужчину. На его руках обнаружили следы вещества, которым были обработаны вещественные доказательства.
Ранее ФСБ накрыла в Крыму ячейку террористов, задержав двух главарей и трёх участников запрещённой группировки. При обысках у них изъяли запрещённые пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации. Возбуждены уголовные дела.
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