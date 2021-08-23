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    СМИ: Папа римский может отречься от престола

    Отмечается, что в Ватикане всё больше настаивают на новом конклаве.

    23 августа, 08:13
    <p>Фото © Getty Images / Alessandra Benedetti — Corbis</p>

    Фото © Getty Images / Alessandra Benedetti — Corbis

    84-летний папа римский Франциск может отречься от Апостольского престола из-за состояния своего здоровья после хирургической операции. Об этом сообщила итальянская газета Libero.

    "В Ватикане всё более настойчиво говорят о новом конклаве. Согласно этим утверждениям, папа Франциск выразил намерение уйти. В будущем декабре, кстати, ему исполнится 85 лет, столько же, сколько было Бенедикту XVI в момент отречения", — говорится в газете.

    Напомним, 4 июля папа римский был доставлен в больницу для плановой операции по причине симптоматичного стеноза. Он находился там десять суток и уже 14 июля вернулся в Ватикан. Вскоре он появился перед публикой и поприветствовал из окна Апостольского дворца прихожан, которые собрались на площади Святого Петра в Ватикане. Понтифик находился в хорошем расположении духа и обратился к верующим с традиционной полуденной молитвой и проповедью.

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    Полицейские перехватили конверт с пулями, посланные папе римскому Франциску

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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