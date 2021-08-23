СМИ: Папа римский может отречься от престола

84-летний папа римский Франциск может отречься от Апостольского престола из-за состояния своего здоровья после хирургической операции. Об этом сообщила итальянская газета Libero .

"В Ватикане всё более настойчиво говорят о новом конклаве. Согласно этим утверждениям, папа Франциск выразил намерение уйти. В будущем декабре, кстати, ему исполнится 85 лет, столько же, сколько было Бенедикту XVI в момент отречения", — говорится в газете.