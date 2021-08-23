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    "Я вернулся!": Рэпер Паша Техник вышел из тюрьмы

    Это уже второй срок у данного артиста, ранее он провёл пять лет за решёткой по статье о распространении запрещённых веществ.

    23 августа, 08:11
    <p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CS6HwG2qjsC/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">techniquepasha</a></p>

    Фото © Instagram/techniquepasha

    Рэпер Павел Ивлев, известный как Паша Техник, вышел из тюрьмы. Он опубликовал в Сети снимок, где он в тюремной одежде обнимает свою супругу Еву Карицкую на фоне глухого забора с табличкой "Запретная зона. Проход запрещён". Подписчики поздравили его с возвращением.

    "Я вернулся", — лаконично написал он у себя в инстаграме.

    Напомним, что за решётку во второй раз он угодил, когда его поймали пьяным за рулём в Балашихе в июне 2020 года. В итоге его приговорили к 11 месяцам лишения свободы и запретили на два года садиться за руль. Места не столь отдалённые для Павла не в новинку. Первый раз он сидел в 2009 году целых пять лет за хранение и распространение запрещённых веществ.

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    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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