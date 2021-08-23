Рэпер Павел Ивлев, известный как Паша Техник, вышел из тюрьмы. Он опубликовал в Сети снимок, где он в тюремной одежде обнимает свою супругу Еву Карицкую на фоне глухого забора с табличкой "Запретная зона. Проход запрещён". Подписчики поздравили его с возвращением.

Напомним, что за решётку во второй раз он угодил, когда его поймали пьяным за рулём в Балашихе в июне 2020 года. В итоге его приговорили к 11 месяцам лишения свободы и запретили на два года садиться за руль. Места не столь отдалённые для Павла не в новинку. Первый раз он сидел в 2009 году целых пять лет за хранение и распространение запрещённых веществ.