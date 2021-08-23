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    Комментарий под видео спас жизнь блогеру, который всё это время не замечал опухоль на своей шее

    Парень не стал испытывать судьбу и сразу обратился к врачу, где его не утешили, обнаружив рак.

    23 августа, 08:02

    Фото © TikTok / seattletechbro

    Тиктокер Seattle Tech Bro из Вашингтона, США, рассказывает в своём блоге о финансах, технологиях и продвижении по карьерной лестнице. И под одним из таких роликов пользовательница Сети с ником Ramya, набравшись смелости, оставила комментарий. Ей показалось, что щитовидная железа блогера была увеличена. Это могла быть её особенность, а мог быть и признак онкологии.

    Видео © TikTok / seattletechbro

    Seattle Tech Bro не стал надеяться на лучшее и сразу обратился к врачу. После обследования ему сообщили — да, это образование на 95% является раковой опухолью. Парень решил удалить её на всякий случай и теперь вернулся домой восстанавливаться. Он поблагодарил эту девушку и признался, что не будет так часто выпускать ролики — из-за операции ему трудно говорить.

    Фото © TikTok / seattletechbro

    Фото © TikTok / seattletechbro

    В комментариях подписчики поздравили блогера, которому удалось избежать большой опасности, и похвалили внимательную Ramya. Та тоже не оставила ролик тиктокера без ответа: "Я очень нервничала, прежде чем тебе написать, но я безумно рада, что сделала это! Скорейшего тебе выздоровления!"

    О-о-о, я пережила рак щитовидной железы в 21 год, так что понимаю тебя. Парень, ты молодец!

    Vickiauroraanello

    Посылаю тебе лучи поддержки и выздоровления! Понимаю, что легко сказать, да нелегко сделать, но старайся держаться огурцом! Главное — настрой! Сильный дух даст тебе возможность бороться дальше

    HEYTHERECHICHI

    Удивительно, но иногда Интернет — хорошее место... Поправляйся скорее!

    Melissabccc

    Давали три дня: Экс-солист группы "На-на" Владимир Лёвкин чудом поборол четвёртую стадию рака

    Давали три дня: Экс-солист группы "На-на" Владимир Лёвкин чудом поборол четвёртую стадию рака

    Авторы
    Анна Бояршина
    Анна Бояршина

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