Комментарий под видео спас жизнь блогеру, который всё это время не замечал опухоль на своей шее
Парень не стал испытывать судьбу и сразу обратился к врачу, где его не утешили, обнаружив рак.
Тиктокер Seattle Tech Bro из Вашингтона, США, рассказывает в своём блоге о финансах, технологиях и продвижении по карьерной лестнице. И под одним из таких роликов пользовательница Сети с ником Ramya, набравшись смелости, оставила комментарий. Ей показалось, что щитовидная железа блогера была увеличена. Это могла быть её особенность, а мог быть и признак онкологии.
Видео © TikTok / seattletechbro
Seattle Tech Bro не стал надеяться на лучшее и сразу обратился к врачу. После обследования ему сообщили — да, это образование на 95% является раковой опухолью. Парень решил удалить её на всякий случай и теперь вернулся домой восстанавливаться. Он поблагодарил эту девушку и признался, что не будет так часто выпускать ролики — из-за операции ему трудно говорить.
В комментариях подписчики поздравили блогера, которому удалось избежать большой опасности, и похвалили внимательную Ramya. Та тоже не оставила ролик тиктокера без ответа: "Я очень нервничала, прежде чем тебе написать, но я безумно рада, что сделала это! Скорейшего тебе выздоровления!"
О-о-о, я пережила рак щитовидной железы в 21 год, так что понимаю тебя. Парень, ты молодец!
Посылаю тебе лучи поддержки и выздоровления! Понимаю, что легко сказать, да нелегко сделать, но старайся держаться огурцом! Главное — настрой! Сильный дух даст тебе возможность бороться дальше
Удивительно, но иногда Интернет — хорошее место... Поправляйся скорее!
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