Деми Роуз спряталась за шляпой, чтобы не краснеть от того, какой купальник она натянула на себя
Модель превзошла все ожидания, когда надела крошечное бикини, состоящее из одних шнурков, на пару размеров меньше.
Известная 26-летняя модель Деми Роуз смогла завоевать внимание 17,3 миллиона пользователей "Инстаграма" благодаря своей пышной фигуре. Девушка часто демонстрирует её в откровенном белье и купальниках, балансируя на грани приличия. И в этот раз инста-дива мгновенно взбудоражила умы фанатов, появившись в комплекте, который состоял из одних шнурков.
Деми позировала в саду, наслаждаясь прекрасной погодой Ибицы, Испания. От излишнего солнца модель скрылась за необычной шляпой, которая только добавила образу девушки кокетства. Алый купальник, который для фотосессии выбрала инста-дива, мог смутить кого угодно: он не был способен ничего прикрыть, тем более — огромные формы плюс-сайз-модели.
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Сейчас у Деми Роуз полно поклонников, но раньше пышная фигура модели только мешала. Её нигде не принимали в фешен-индустрии, потому как, сколько бы девушка ни морила себя голодом, её грудь и ягодицы не уменьшались. Зато теперь из-за моды на красавиц нестандартного размера Деми стала популярной инста-моделью и даже выходит на подиум, о чём мечтала с самого детства.
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