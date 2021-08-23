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    Деми Роуз спряталась за шляпой, чтобы не краснеть от того, какой купальник она натянула на себя

    Модель превзошла все ожидания, когда надела крошечное бикини, состоящее из одних шнурков, на пару размеров меньше.

    23 августа, 06:57

    Фото © Instagram / demirose

    Известная 26-летняя модель Деми Роуз смогла завоевать внимание 17,3 миллиона пользователей "Инстаграма" благодаря своей пышной фигуре. Девушка часто демонстрирует её в откровенном белье и купальниках, балансируя на грани приличия. И в этот раз инста-дива мгновенно взбудоражила умы фанатов, появившись в комплекте, который состоял из одних шнурков.

    Фото © Instagram / demirose

    Фото © Instagram / demirose

    Деми позировала в саду, наслаждаясь прекрасной погодой Ибицы, Испания. От излишнего солнца модель скрылась за необычной шляпой, которая только добавила образу девушки кокетства. Алый купальник, который для фотосессии выбрала инста-дива, мог смутить кого угодно: он не был способен ничего прикрыть, тем более — огромные формы плюс-сайз-модели.

    Фото © Instagram / demirose

    Фото © Instagram / demirose

    Совершенно потрясающая фигура — настоящий идеал! 😍

    antonio.jf.cunha

    Эти фото меня просто убили. Ты невероятно красивая

    jose_inaciosilv_jardim

    Как тебе удаётся выглядеть идеально на всех своих фото? Магия вне Хогвартса!

    zacharyprice2002

    Фото © Instagram / demirose

    Фото © Instagram / demirose

    Сейчас у Деми Роуз полно поклонников, но раньше пышная фигура модели только мешала. Её нигде не принимали в фешен-индустрии, потому как, сколько бы девушка ни морила себя голодом, её грудь и ягодицы не уменьшались. Зато теперь из-за моды на красавиц нестандартного размера Деми стала популярной инста-моделью и даже выходит на подиум, о чём мечтала с самого детства.

    Беременная Эшли Грэм в крошечном купальнике показала, что целлюлит и растяжки её совсем не волнуют

    Беременная Эшли Грэм в крошечном купальнике показала, что целлюлит и растяжки её совсем не волнуют

    Авторы
    Анна Бояршина
    Анна Бояршина

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