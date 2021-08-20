Бывший участник группы "На-на" Владимир Лёвкин накануне стал гостем программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, где и рассказал, как тяжело ему далась битва с онкологическим заболеванием. Певец признался, что тревожные звоночки начались ещё за семь лет до диагноза, но Владимир отмахивался от них из-за напряжённого графика. Звезду кидало то в жар, то в холод, начали выпадать волосы.

Видео © YouTube / Россия 1

И только когда на УЗИ врачи увидели огромные лимфоузлы, они забили тревогу. "Они на меня посмотрели и сказали: "Три дня тебе даём. Если через три дня не придёшь, мы ни за что не отвечаем". Я отыграл концерт и пришёл", — вспоминает Владимир на интервью. Тогда ему очень помог один человек, имени которого артист не назвал: обещал ему анонимность. А вот Бари Алибасов, который активно продвигал историю своего больного протеже, только создавал видимость и пиарился на теме.

Фото © Instagram / vladimirlyovkin

Ну да, Каримыч пришёл однажды с ребятами в больницу. Они все, как всегда, одетые, красивые. Их все узнали, сразу везде пропустили… А у меня был шестой или седьмой курс химиотерапии, то есть я вообще без волос. Он пришёл и принёс фотоаппарат с единственным желанием сфотографировать меня с пацанами. Я четыре раза попросил его этого не делать. Бари Каримович сфотографировался со всем медперсоналом, который был в отделении, и, конечно, написал статью Владимир Лёвкин

Фото © Instagram / vladimirlyovkin

По словам артиста, в тяжёлое для него время были рядом в основном родители и сестра. Тогда же он возобновил дружеские отношения с первой женой Мариной — она вместе с их общей дочерью Викой навещала Владимира в больнице. Певцу удалось буквально увернуться от пули, и рак ушёл в ремиссию. Но спустя несколько лет он вернулся, и не один. В это же время у Вики обнаружили опухоль мозга — девочка просто потеряла дома сознание, а при обследовании врачи поставили страшный диагноз.