НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Выигравший Гран-при мотогонщик объявил о беременности сестры, на которой он женился в прошлом году

    Мигел и Андреа скрывали свои отношения 11 лет, пока не решили стать семьёй — теперь уже в другом плане.

    20 августа, 10:41

    Фото © Instagram / 88migueloliveira

    26-летний мотогонщик Мигел Оливейра из Португалии — очень известный спортсмен у себя на родине. В 2015 году парень стал первым португальцем, выигравшим гонку уровня Гран-при. Но в последнее время его имя вспоминают из-за других событий. Летом этого года парень объявил, что женился на своей сводной сестре Андреа Пимента, с которой состоял в тайных отношениях 11 лет.

    Фото © Instagram / 88migueloliveira

    Фото © Instagram / 88migueloliveira

    Мигел познакомился с будущей сестрой и женой, когда его отец женился во второй раз. Дети сразу подружились и со временем поняли, что испытывают друг к другу не только семейную любовь. "Мы закрепили нашу любовь браком и хотим поделиться этим с вами. Я рад провести жизнь с моей женой, которая давно является моей второй половиной", — написал Мигел под свадебными фото.

    Фото © Instagram / 88migueloliveira

    Фото © Instagram / 88migueloliveira

    А теперь случилось новое радостное событие — Андреа ждёт ребёнка. Об этом мотогонщик недавно сообщил в "Инстаграме", опубликовав фото жены с животом и снимком УЗИ, где хорошо виднеется младенец. "Скоро мы окажемся в приятной компании. Это долг, который будет с нами до конца наших дней. С нетерпением жду нашей встречи, моя любовь", — объявил о пополнении в семье спортсмен. В комментариях его поздравили коллеги и 634 тыс. подписчиков.

    Фото © Instagram / 88migueloliveira

    Фото © Instagram / 88migueloliveira

    Поздравляю! Это самое важное достижение в твоей карьере!

    Фернанду Пимента, олимпийский призёр

    Ура! Поздравления вам обоим! Пусть всё сложится хорошо!

    Андре Виллаш-Боаш, футбольный тренер и автогонщик

    Поздравляем будущего папу! Ты отхватил самый главный трофей!

    Официальный аккаунт Hyundai в Португалии

    "Слышь, ты, собака немытая": Алана Мамаева рассказала, чем довела футболиста спустя 9 дней после смерти его отца

    "Слышь, ты, собака немытая": Алана Мамаева рассказала, чем довела футболиста спустя 9 дней после смерти его отца

    Авторы
    Анна Бояршина
    Анна Бояршина

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      14-летний мотогонщик Мильян погиб после аварии на соревнованиях в Испании

      25 июля, 18:30

      Путин поздравил физкультурников с профессиональным праздником

      14 августа, 08:39

      "Не хочет надевать фату": Звёздный стилист раскрыл подробности свадьбы Федункив с молодым итальянцем

      сегодня в 10:56

      Зрители новостей были шокированы, когда во время репортажа внезапно включилась сатанинская месса

      сегодня в 09:39

      Рафаэль Надаль пропустит US Open и весь остаток сезона

      сегодня в 11:07

      Новости партнеров

      Layer 1