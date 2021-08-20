Выигравший Гран-при мотогонщик объявил о беременности сестры, на которой он женился в прошлом году

26-летний мотогонщик Мигел Оливейра из Португалии — очень известный спортсмен у себя на родине. В 2015 году парень стал первым португальцем, выигравшим гонку уровня Гран-при. Но в последнее время его имя вспоминают из-за других событий. Летом этого года парень объявил, что женился на своей сводной сестре Андреа Пимента, с которой состоял в тайных отношениях 11 лет.

Фото © Instagram / 88migueloliveira

Мигел познакомился с будущей сестрой и женой, когда его отец женился во второй раз. Дети сразу подружились и со временем поняли, что испытывают друг к другу не только семейную любовь. "Мы закрепили нашу любовь браком и хотим поделиться этим с вами. Я рад провести жизнь с моей женой, которая давно является моей второй половиной", — написал Мигел под свадебными фото.

Фото © Instagram / 88migueloliveira

А теперь случилось новое радостное событие — Андреа ждёт ребёнка. Об этом мотогонщик недавно сообщил в "Инстаграме", опубликовав фото жены с животом и снимком УЗИ, где хорошо виднеется младенец. "Скоро мы окажемся в приятной компании. Это долг, который будет с нами до конца наших дней. С нетерпением жду нашей встречи, моя любовь", — объявил о пополнении в семье спортсмен. В комментариях его поздравили коллеги и 634 тыс. подписчиков.

Фото © Instagram / 88migueloliveira

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