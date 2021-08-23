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    Задержаны мошенники, укравшие 23 миллиона у дочери лётчика Валерия Чкалова

    Преступники скрывались на территории Бурятии. При обыске у них были обнаружены банковские карты и телефоны.

    23 августа, 08:48

    Фото © МВД-Медиа

    Сотрудники Московского уголовного розыска (МУР) задержали злоумышленников, обманувших Ольгу Чкалову — дочь легендарного советского лётчика-испытателя Валерия Чкалова. Об этом сообщило МВД России.

    Злоумышленники звонили Чкаловой на протяжении двух недель, представляясь сотрудниками полиции и службы безопасности банка. Они убедили женщину перевести все свои накопления на некий страховочный счёт, который по факту принадлежал им. Женщина перечислила 23 миллиона рублей, после чего поняла, что стала жертвой мошенников.

    Полицейские вычислили местонахождение подозреваемых. Они скрывались в Бурятии. Трёх человек задержали при участии Росгвардии и доставили в Москву.

    "В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъяты деньги, средства связи, банковские карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование продолжается", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Телефонный мошенник обманул дочь лётчика Чкалова на 23 миллиона рублей, СК проводит проверку

    Телефонный мошенник обманул дочь лётчика Чкалова на 23 миллиона рублей, СК проводит проверку

    А ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "бонусом от государства". Похожую уловку злоумышленники уже использовали, однако теперь немного её видоизменили.

    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

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