Семерых гаишников из Уфы заподозрили в продаже водительских прав на миллиард рублей
Сейчас все подельники уволены по отрицательным основаниям, бывший начальник ГИБДД объявлен в розыск.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации преступного сообщества в отношении семи бывших сотрудников ГИБДД по Республике Башкирия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
В сообщении говорится, что под подозрением экс-начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, его заместитель и пять госавтоинспекторов. Блюстители порядка обвиняются по статье "Организация преступного сообщества и участие в нём, совершённое лицом с использованием своего служебного положения".
По версии следствия, в 2016 году начальник МРЭО, будучи тогда на должности заместителя, создал преступную группу с целью получения взяток при выдаче водительских прав без сдачи экзаменов. Он вовлёк в "бизнес" как минимум шестерых гаишников. Размер взятки за каждое удостоверение варьировался от 14 до 40 тысяч рублей — в зависимости от вида экзамена. Сейчас все подельники уволены по отрицательным основаниям, экс-начальник МРЭО объявлен в розыск. Пятеро подозреваемых заключены под стражу, один находится под домашним арестом.
По данным Mash, гаишники набрали взяток на миллиард рублей, а в числе покупателей водительских прав была невеста певца Элвина Грея Инзиля Фатхутдинова. На сайте республиканского УГИБДД говорится, что ранее МРЭО возглавлял Ильдус Шайбаков, его заместителем был Айдар Гиндуллин.
Ранее против прокурора Сызрани было возбуждено уголовное дело из-за подозрения в получении взятки в размере трёх миллионов рублей. По словам депутата Госдумы Хинштейна, сумма предназначалась за "помощь" в расследовании уголовного дела.
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