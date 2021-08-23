Семерых гаишников из Уфы заподозрили в продаже водительских прав на миллиард рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации преступного сообщества в отношении семи бывших сотрудников ГИБДД по Республике Башкирия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

В сообщении говорится, что под подозрением экс-начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, его заместитель и пять госавтоинспекторов. Блюстители порядка обвиняются по статье "Организация преступного сообщества и участие в нём, совершённое лицом с использованием своего служебного положения".

По версии следствия, в 2016 году начальник МРЭО, будучи тогда на должности заместителя, создал преступную группу с целью получения взяток при выдаче водительских прав без сдачи экзаменов. Он вовлёк в "бизнес" как минимум шестерых гаишников. Размер взятки за каждое удостоверение варьировался от 14 до 40 тысяч рублей — в зависимости от вида экзамена. Сейчас все подельники уволены по отрицательным основаниям, экс-начальник МРЭО объявлен в розыск. Пятеро подозреваемых заключены под стражу, один находится под домашним арестом.

По данным Mash, гаишники набрали взяток на миллиард рублей, а в числе покупателей водительских прав была невеста певца Элвина Грея Инзиля Фатхутдинова. На сайте республиканского УГИБДД говорится, что ранее МРЭО возглавлял Ильдус Шайбаков, его заместителем был Айдар Гиндуллин.