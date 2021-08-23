НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Семерых гаишников из Уфы заподозрили в продаже водительских прав на миллиард рублей

    Сейчас все подельники уволены по отрицательным основаниям, бывший начальник ГИБДД объявлен в розыск.

    23 августа, 08:36
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации преступного сообщества в отношении семи бывших сотрудников ГИБДД по Республике Башкирия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

    В сообщении говорится, что под подозрением экс-начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, его заместитель и пять госавтоинспекторов. Блюстители порядка обвиняются по статье "Организация преступного сообщества и участие в нём, совершённое лицом с использованием своего служебного положения".

    СК показал видео задержания высокопоставленного таможенника при получении взятки

    СК показал видео задержания высокопоставленного таможенника при получении взятки

    По версии следствия, в 2016 году начальник МРЭО, будучи тогда на должности заместителя, создал преступную группу с целью получения взяток при выдаче водительских прав без сдачи экзаменов. Он вовлёк в "бизнес" как минимум шестерых гаишников. Размер взятки за каждое удостоверение варьировался от 14 до 40 тысяч рублей — в зависимости от вида экзамена. Сейчас все подельники уволены по отрицательным основаниям, экс-начальник МРЭО объявлен в розыск. Пятеро подозреваемых заключены под стражу, один находится под домашним арестом.

    По данным Mash, гаишники набрали взяток на миллиард рублей, а в числе покупателей водительских прав была невеста певца Элвина Грея Инзиля Фатхутдинова. На сайте республиканского УГИБДД говорится, что ранее МРЭО возглавлял Ильдус Шайбаков, его заместителем был Айдар Гиндуллин.

    СМИ: Высокопоставленного таможенника из Петербурга задержали при получении взятки

    СМИ: Высокопоставленного таможенника из Петербурга задержали при получении взятки

    Ранее против прокурора Сызрани было возбуждено уголовное дело из-за подозрения в получении взятки в размере трёх миллионов рублей. По словам депутата Госдумы Хинштейна, сумма предназначалась за "помощь" в расследовании уголовного дела.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Российских водителей предупредили об изменении в дорожных знаках с 1 сентября

      21 августа, 15:19

      СМИ: Высокопоставленного таможенника из Петербурга задержали при получении взятки

      16 августа, 05:48

      ФСБ показала видео задержания агента украинских спецслужб в Туле

      сегодня в 07:54

      "Меня убрали из-за каких-то интриг": Глушаков заявил о готовности вернуться в сборную России

      сегодня в 08:31

      Директор МакSим сообщила, что певица снова отправится в больницу

      сегодня в 08:18

      Новости партнеров

      Layer 1