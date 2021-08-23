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    "Меня убрали из-за каких-то интриг": Глушаков заявил о готовности вернуться в сборную России

    Накануне полузащитник забил второй в нынешнем сезоне гол в чемпионате России.

    23 августа, 08:31
    <p>Фото © ФК "Химки"</p>

    Фото © ФК "Химки"

    Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков заявил, что хочет вернуться в сборную России по футболу. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

    "С Карпиным не общались, не видел его. Я готов выступать за сборную России, есть статистика для этого. Есть мои голы, можно сравнивать мою игру с любым полузащитником на протяжении трёх лет. Кто-то говорит, что я старый, но это всё пыль в глаза болельщикам и людям, которые футбол смотрят на кухне, у дивана", — заявил Глушаков.

    Полузащитник играл за сборную России с 2011 по 2018 год. На домашний чемпионат мира его не взяли. Всего на счету 34-летнего футболиста 57 матчей в составе национальной команды и пять забитых голов.

    "Думаю, что меня убрали из сборной не из-за результатов, а за какие-то интриги и прочее. Конечно, хочу в сборную", — добавил игрок.

    "Рубин" не смог стать лидером РПЛ, сыграв вничью с "Химками"

    "Рубин" не смог стать лидером РПЛ, сыграв вничью с "Химками"

    Накануне гол Глушакова принёс "Химкам" ничью в матче пятого тура чемпионата России против казанского "Рубина" (1:1). Всего в нынешнем сезоне РПЛ он отличился дважды.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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