Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков заявил, что хочет вернуться в сборную России по футболу. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"С Карпиным не общались, не видел его. Я готов выступать за сборную России, есть статистика для этого. Есть мои голы, можно сравнивать мою игру с любым полузащитником на протяжении трёх лет. Кто-то говорит, что я старый, но это всё пыль в глаза болельщикам и людям, которые футбол смотрят на кухне, у дивана", — заявил Глушаков.

Полузащитник играл за сборную России с 2011 по 2018 год. На домашний чемпионат мира его не взяли. Всего на счету 34-летнего футболиста 57 матчей в составе национальной команды и пять забитых голов.

"Думаю, что меня убрали из сборной не из-за результатов, а за какие-то интриги и прочее. Конечно, хочу в сборную", — добавил игрок.