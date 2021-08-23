Указ о блокировке "Ростелекома" и других российских компаний на территории Украины, подписанный накануне президентом Владимиром Зеленским, несомненно, нарушает свободу слова. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

"Это борьба со свободой слова, потому что любые комментарии, которые кажутся неуместными, некомплиментарными или просто адекватно отражают действия украинской элиты, вызывают у неё раздражение, в том числе и у президента Украины. Он осуществляет борьбу со СМИ в большей степени, чем даже его предшественник", — отметил эксперт.

Он напомнил, что за всё время своей работы Зеленский ограничил работу четырёх телеканалов, а теперь, по всей видимости, принялся за интернет-ресурсы. Причём, подчеркнул Безпалько, на Украине действия главы государства уже воспринимают как рутину. По мнению политолога, сам принцип свободы слова и свободы мысли представляет опасность как для государственности, так и для его элиты.

"Если свободные мысли, рассуждения, дискуссия, статистика и факты представляют для них опасность, это говорит о слабости государства и его элиты. Это говорит о неустойчивости положения дел. Поэтому им и остаётся применять такого рода инструментарий", — добавил собеседник Лайфа.