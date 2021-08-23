В Пентагоне пообещали завершить эвакуацию из Афганистана к 31 августа
Людей будут вывозить бортами нескольких авиакомпаний, в оборонном ведомстве заверили в намерении вернуть на родину "максимальное число людей".
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Пентагон намерен завершить эвакуацию из Афганистана к 31 августа, заявил на брифинге пресс-секретарь министерства Джон Кирби. Он уточнил, что для вывоза американцев и афганцев задействованы 18 самолётов шести американских коммерческих авиакомпаний.
"Я не могу говорить за другие страны, я могу говорить только от имени Министерства обороны [США]. Цель заключается в том, чтобы вывезти максимальное число людей как можно скорее. Внимание сосредоточено на том, чтобы стараться сделать это к концу месяца", — сказал он в ходе пресс-конференции.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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