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    В Пентагоне пообещали завершить эвакуацию из Афганистана к 31 августа

    Людей будут вывозить бортами нескольких авиакомпаний, в оборонном ведомстве заверили в намерении вернуть на родину "максимальное число людей".

    23 августа, 16:23
    <p>Фото © ТАСС / ЕРА / STRINGER</p>

    Фото © ТАСС / ЕРА / STRINGER

    Пентагон намерен завершить эвакуацию из Афганистана к 31 августа, заявил на брифинге пресс-секретарь министерства Джон Кирби. Он уточнил, что для вывоза американцев и афганцев задействованы 18 самолётов шести американских коммерческих авиакомпаний.

    "Я не могу говорить за другие страны, я могу говорить только от имени Министерства обороны [США]. Цель заключается в том, чтобы вывезти максимальное число людей как можно скорее. Внимание сосредоточено на том, чтобы стараться сделать это к концу месяца", — сказал он в ходе пресс-конференции.

    Талибы назвали "красную черту" для вывода войск США из Афганистана

    Талибы назвали "красную черту" для вывода войск США из Афганистана

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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