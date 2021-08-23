В Пентагоне пообещали завершить эвакуацию из Афганистана к 31 августа

Пентагон намерен завершить эвакуацию из Афганистана к 31 августа, заявил на брифинге пресс-секретарь министерства Джон Кирби. Он уточнил, что для вывоза американцев и афганцев задействованы 18 самолётов шести американских коммерческих авиакомпаний.

"Я не могу говорить за другие страны, я могу говорить только от имени Министерства обороны [США]. Цель заключается в том, чтобы вывезти максимальное число людей как можно скорее. Внимание сосредоточено на том, чтобы стараться сделать это к концу месяца", — сказал он в ходе пресс-конференции.