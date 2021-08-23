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    Украине предложили отдать России север Арабатской стрелки

    Незалежной напомнили, что с точки зрения географии эта территория входит в состав Крыма.

    23 августа, 16:14
    <p><em style="font-style: italic;">Вид из самолёта на южную часть Арабатской стрелки и залива Сиваш.</em> Фото © <a href="https://www.facebook.com/public.aroo/photos/a.598074496969839/3881018532008736/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia </a></p>

    Вид из самолёта на южную часть Арабатской стрелки и залива Сиваш. Фото © Wikipedia

    Украина могла бы отдать России северную часть Арабатской стрелки, которая осталась в составе Незалежной после воссоединения Крыма с РФ. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Павел Шперов.

    По словам парламентария, проходящий сегодня в Киеве форум "Крымская платформа" не принесёт ожидаемого украинцами результата, поскольку главный вопрос, который стоит на его повестке, закрыт семь лет назад самими жителями Крыма. Поэтому организаторы мероприятия могли бы вынести на обсуждение другой вопрос — о передаче России части Арабатской стрелки.

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    Участники "Крымской платформы" приняли итоговую декларацию

    "Когда в 1954 году Крым передавался Украине, он передавался полностью, вместе с этим участком, а вернули мы его, к сожалению, не полностью. Поэтому единственный вопрос, который можно обсуждать, это как раз вот эта территория. В этом есть смысл. Его нужно вернуть, поскольку это неотъемлемая часть Крыма с точки зрения географии", — подчеркнул Шперов в беседе с "Лентой.ру".

    Арабатская стрелка — это протяжённый участок длиной около ста километров, ширина которого в разных местах составляет от 270 метров до восьми километров. Территория богата лечебными грязями, минеральными водами и солью.

    Саммит "Крымская платформа" вызвал массу обсуждений и критики в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", а в Кремле вовсе заявили, что саммит подобного формата является антироссийским мероприятием.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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