Незалежной напомнили, что с точки зрения географии эта территория входит в состав Крыма.

Украина могла бы отдать России северную часть Арабатской стрелки, которая осталась в составе Незалежной после воссоединения Крыма с РФ. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Павел Шперов.

По словам парламентария, проходящий сегодня в Киеве форум "Крымская платформа" не принесёт ожидаемого украинцами результата, поскольку главный вопрос, который стоит на его повестке, закрыт семь лет назад самими жителями Крыма. Поэтому организаторы мероприятия могли бы вынести на обсуждение другой вопрос — о передаче России части Арабатской стрелки.

"Когда в 1954 году Крым передавался Украине, он передавался полностью, вместе с этим участком, а вернули мы его, к сожалению, не полностью. Поэтому единственный вопрос, который можно обсуждать, это как раз вот эта территория. В этом есть смысл. Его нужно вернуть, поскольку это неотъемлемая часть Крыма с точки зрения географии", — подчеркнул Шперов в беседе с "Лентой.ру".

Арабатская стрелка — это протяжённый участок длиной около ста километров, ширина которого в разных местах составляет от 270 метров до восьми километров. Территория богата лечебными грязями, минеральными водами и солью.