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    "Я ему подзатыльники давал": Киркоров рассказал о своей обиде на Зеленского

    Артист счёл попадание в чёрный список Украины полным абсурдом, учитывая, что он уже давно является народным артистом страны.

    23 августа, 16:02
    <p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CS1y0TuqVcX/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fkirkorov</a></p>

    Фото © Instagram/fkirkorov

    Певец Филипп Киркоров был крайне удивлён, когда узнал, что СБУ из-за выступления в Крыму включила его в список врагов и запретила въезд в страну. Артисту было вдвойне обидно в связи с тем, что с президентом Украины Владимиром Зеленским у него хорошие, дружеские отношения.

    "Мы же с Зеленским прекрасно общались, дружили. Снимались вместе в фильме "Любовь в большом городе". Я ему там подзатыльники давал, — вспомнил артист в беседе с kp.ru. — А потом вдруг "Киркоров — враг Украины". Все беды из-за Киркорова"

    По словам исполнителя, абсурдность ситуации заключалась не только в странном поведении бывшего коллеги, но и в том, что он уже давно является народным артистом Украины.

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    Напомним, СБУ запретила Киркорову въезд на Украину в течение трёх лет. А 22 июня Министерство культуры и информационной политики Украины включило певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Причины такого решения не указывались. Но позже Минкультуры исключило артиста из чёрного списка. Киркоров числился в нём трое суток. Несмотря на это, народного артиста в стране не очень любят. Украинского телеведущего затравили за совместное фото с Киркоровым.

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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