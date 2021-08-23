"Я ему подзатыльники давал": Киркоров рассказал о своей обиде на Зеленского
Артист счёл попадание в чёрный список Украины полным абсурдом, учитывая, что он уже давно является народным артистом страны.
Фото © Instagram/fkirkorov
Певец Филипп Киркоров был крайне удивлён, когда узнал, что СБУ из-за выступления в Крыму включила его в список врагов и запретила въезд в страну. Артисту было вдвойне обидно в связи с тем, что с президентом Украины Владимиром Зеленским у него хорошие, дружеские отношения.
"Мы же с Зеленским прекрасно общались, дружили. Снимались вместе в фильме "Любовь в большом городе". Я ему там подзатыльники давал, — вспомнил артист в беседе с kp.ru. — А потом вдруг "Киркоров — враг Украины". Все беды из-за Киркорова"
По словам исполнителя, абсурдность ситуации заключалась не только в странном поведении бывшего коллеги, но и в том, что он уже давно является народным артистом Украины.
Напомним, СБУ запретила Киркорову въезд на Украину в течение трёх лет. А 22 июня Министерство культуры и информационной политики Украины включило певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Причины такого решения не указывались. Но позже Минкультуры исключило артиста из чёрного списка. Киркоров числился в нём трое суток. Несмотря на это, народного артиста в стране не очень любят. Украинского телеведущего затравили за совместное фото с Киркоровым.
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