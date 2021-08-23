Певец Филипп Киркоров был крайне удивлён, когда узнал, что СБУ из-за выступления в Крыму включила его в список врагов и запретила въезд в страну. Артисту было вдвойне обидно в связи с тем, что с президентом Украины Владимиром Зеленским у него хорошие, дружеские отношения.

"Мы же с Зеленским прекрасно общались, дружили. Снимались вместе в фильме "Любовь в большом городе". Я ему там подзатыльники давал, — вспомнил артист в беседе с kp.ru. — А потом вдруг "Киркоров — враг Украины". Все беды из-за Киркорова"