Путин показал королю Иордании Российскую армию XXI века

Иордания не является одним из основных покупателей российского вооружения, но интерес к нему проявляет. На форум "Армия" сегодня приехал король Абдалла II. Вместе с Владимиром Путиным они осмотрели несколько стендов российских оружейников. Можно выразить уверенность, что с пустыми руками иорданцы домой не уедут.

С Абдаллой II российский лидер обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в Сирии и Афганистане (положению дел в этой стране также было посвящено внеочередное заседание глав государств ОДКБ, которое прошло сегодня утром по инициативе России).

"Прямой контакт с коллегами из вооружённых сил других стран сближает, повышает уровень доверия. Может быть, это даже важнее, чем демонстрация оружия, хотя и это тоже важно для укрепления стабильности", - сказал президент России в начале переговоров в гостем из Аммана.

Эти слова относились и ко всему форуму, на полях которого военные специалисты со всего мира обмениваются мнениями о вооружении, техники боев, устройства вооруженных сил, и к проходящим в эти дни Армейским международным играм. Кстати, в них принимают участие команды из 44 стран.

На самой же "Армии" демонстрируются лучшие достижения отечественного оборонно-промышленного комплекса. Как отметил Владимир Путин, "здесь представлен современный уровень наших Вооружённых Сил".

"России есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнёрам. Все последние годы мы последовательно реализуем госпрограмму вооружения и долгосрочную программу развития оборонно-промышленного комплекса", - заявил верховный главнокомандующий на церемонии открытия форума.

По его словам, армия и флот России активно модернизируются. Так, в частности, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80 процентов. Путин с гордостью отметил, что это больше чем в других ядерных державах.

Сильна российская оборонка и перспективными видами вооружений. Среди них - гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", беспилотный летательный аппарат большой дальности "Охотник".

"Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире, а по некоторым образцам можно твёрдо сказать: ещё долго не будут иметь", - заявил президент.

Быстрыми темпами обновляется и наш флот – уже через шесть лет доля современных кораблей будет составлять 70 процентов. Кстати, сегодня Путин дал команду на закладку новых кораблей и подлодок.