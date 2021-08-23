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    "Есть чем гордиться": Путин показал королю Иордании российскую армию XXI века

    Президент открыл международный военно-технический форум "Армия-2021", на котором представлено лучшее российское вооружение. Некоторые образцы Путин продемонстрировал и королю Иордании Абдалле II.

    23 августа, 16:00
    <p>Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66437/photos/66401" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

    Фото © Kremlin.ru

    Иордания не является одним из основных покупателей российского вооружения, но интерес к нему проявляет. На форум "Армия" сегодня приехал король Абдалла II. Вместе с Владимиром Путиным они осмотрели несколько стендов российских оружейников. Можно выразить уверенность, что с пустыми руками иорданцы домой не уедут.

    С Абдаллой II российский лидер обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в Сирии и Афганистане (положению дел в этой стране также было посвящено внеочередное заседание глав государств ОДКБ, которое прошло сегодня утром по инициативе России).

    "Прямой контакт с коллегами из вооружённых сил других стран сближает, повышает уровень доверия. Может быть, это даже важнее, чем демонстрация оружия, хотя и это тоже важно для укрепления стабильности", - сказал президент России в начале переговоров в гостем из Аммана.

    Эти слова относились и ко всему форуму, на полях которого военные специалисты со всего мира обмениваются мнениями о вооружении, техники боев, устройства вооруженных сил, и к проходящим в эти дни Армейским международным играм. Кстати, в них принимают участие команды из 44 стран.

    На самой же "Армии" демонстрируются лучшие достижения отечественного оборонно-промышленного комплекса. Как отметил Владимир Путин, "здесь представлен современный уровень наших Вооружённых Сил".

    "России есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнёрам. Все последние годы мы последовательно реализуем госпрограмму вооружения и долгосрочную программу развития оборонно-промышленного комплекса", - заявил верховный главнокомандующий на церемонии открытия форума.

    Путин: Сильной России нужен мощный военно-морской флот

    Путин: Сильной России нужен мощный военно-морской флот

    По его словам, армия и флот России активно модернизируются. Так, в частности, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80 процентов. Путин с гордостью отметил, что это больше чем в других ядерных державах.

    Сильна российская оборонка и перспективными видами вооружений. Среди них - гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", беспилотный летательный аппарат большой дальности "Охотник".

    "Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире, а по некоторым образцам можно твёрдо сказать: ещё долго не будут иметь", - заявил президент.

    "Пенициллин", "Мухи" и "Шмель": Российские разработки на форуме "Армия-2021" оказались сенсационными

    "Пенициллин", "Мухи" и "Шмель": Российские разработки на форуме "Армия-2021" оказались сенсационными

    Быстрыми темпами обновляется и наш флот – уже через шесть лет доля современных кораблей будет составлять 70 процентов. Кстати, сегодня Путин дал команду на закладку новых кораблей и подлодок.

    Напомним, форум "Армия-2021" продлится до 28 августа. Он проходит в комплексе "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне "Алабино", а также во всех военных округах и на Северном флоте.

    Авторы
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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