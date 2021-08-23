Путин: Сильной России нужен мощный военно-морской флот
По словам президента, в 2027 году доля современных кораблей ВМФ должна достигнуть 70%.
Фото © ТАСС / Рамиль Ситдиков / Пресс-служба Президента РФ
Сильной России нужен мощный военно-морской флот. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки новых боевых кораблей и подводных лодок.
"Сильной, суверенной России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот. Сегодня он играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства, надёжно защищает наши национальные интересы, вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности", — отметил глава государства.
Он подчеркнул, что в 2027 году доля современных кораблей ВМФ должна достигнуть 70%.
А ранее сегодня Владимир Путин выступил на открытии военно-технического форума "Армия-2021" и международных армейских игр. Российский лидер заявил, что стране есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнёрам. Он рассказал об активной модернизации армии и флота РФ — например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения превышает 80%.
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