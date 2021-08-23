Путин: Сильной России нужен мощный военно-морской флот

Сильной России нужен мощный военно-морской флот. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки новых боевых кораблей и подводных лодок.

"Сильной, суверенной России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот. Сегодня он играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства, надёжно защищает наши национальные интересы, вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности", — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что в 2027 году доля современных кораблей ВМФ должна достигнуть 70%.