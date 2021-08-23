Путин объявил о строительстве двух военных кораблей и четырёх подлодок
Глава государства отметил, что сейчас в стране наращивается потенциал Военно-морского флота.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Четыре новые подлодки и сразу два военных корабля будут заложены на трёх ведущих судостроительных предприятиях: АО "Севмаш", "Адмиралтейские верфи" и "Амурский судостроительный завод". Об этом заявил президент России Владимир Путин во время открытия Международного военно-технического форума "Армия-2021" и Армейских международных игр.
"Наращивается потенциал Военно-морского флота. Так, сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца", — сказал глава государства.
Также в ходе открытия форума Путин отметил, что армия и флот России активно модернизируются, получают вооружение и технику самых последних поколений. По его словам, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения превышает 80%.
Ранее Лайф рассказывал, что новейшая российская подлодка "Магадан" вышла в Балтийское море для ходовых испытаний. Судно обладает почти бесшумным ходом и мощным торпедным и минным вооружением, а также может осуществлять пуски крылатых ракет "Калибр-ПЛ".
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