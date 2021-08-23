Путин объявил о строительстве двух военных кораблей и четырёх подлодок

Четыре новые подлодки и сразу два военных корабля будут заложены на трёх ведущих судостроительных предприятиях: АО "Севмаш", "Адмиралтейские верфи" и "Амурский судостроительный завод". Об этом заявил президент России Владимир Путин во время открытия Международного военно-технического форума "Армия-2021" и Армейских международных игр.

"Наращивается потенциал Военно-морского флота. Так, сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца", — сказал глава государства.

Также в ходе открытия форума Путин отметил, что армия и флот России активно модернизируются, получают вооружение и технику самых последних поколений. По его словам, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения превышает 80%.