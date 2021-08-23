СМИ: "Тоттенхэм" готов предложить контракт Роналду

Лондонский "Тоттенхэм" готов предложить контракт нападающему туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает Daily Express.

При этом вероятность заключения сделки оценивается не слишком высоко. "Тоттенхэм" в нынешнем сезоне не будет выступать в Лиге чемпионов, а для форварда этот фактор является определяющим.

Накануне Роналду не попал в стартовый состав "Ювентуса" на матч первого тура чемпионата Италии против "Удинезе" (2:2). По словам вице-президента клуба Павла Недведа, это решение связано с тем, что футболист ещё не набрал форму. Он исключил уход португальца из клуба в ходе нынешнего трансферного окна.

При этом, по информации журналиста Николо Скиры, агент нападающего Жорже Мендеш уже провёл переговоры с тремя командами. Сообщалось о контактах с представителями клубов "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Реал".

Роналду играет за "Ювентус" с 2018 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом Италии. В 133 матчах за туринскую команду нападающий забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.