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    СМИ: "Тоттенхэм" готов предложить контракт Роналду

    Накануне португалец не попал в стартовый состав "Ювентуса" на матч против "Удинезе".

    23 августа, 12:01
    <p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Cristiano/status/1379903300812832769/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Cristiano</a></p>

    Фото © Twitter / Cristiano

    Лондонский "Тоттенхэм" готов предложить контракт нападающему туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает Daily Express.

    При этом вероятность заключения сделки оценивается не слишком высоко. "Тоттенхэм" в нынешнем сезоне не будет выступать в Лиге чемпионов, а для форварда этот фактор является определяющим.

    Накануне Роналду не попал в стартовый состав "Ювентуса" на матч первого тура чемпионата Италии против "Удинезе" (2:2). По словам вице-президента клуба Павла Недведа, это решение связано с тем, что футболист ещё не набрал форму. Он исключил уход португальца из клуба в ходе нынешнего трансферного окна.

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    При этом, по информации журналиста Николо Скиры, агент нападающего Жорже Мендеш уже провёл переговоры с тремя командами. Сообщалось о контактах с представителями клубов "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Реал".

    Роналду играет за "Ювентус" с 2018 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом Италии. В 133 матчах за туринскую команду нападающий забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.

    В ходе карьеры Роналду уже выступал в Англии. С 2003 по 2009 год он был футболистом команды "Манчестер Юнайтед".

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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