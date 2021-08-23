"Может быть включён в состав": Карпин допустил вызов Дзагоева в сборную России
За национальную команду полузащитник в последний раз играл во время домашнего чемпионата мира 2018 года.
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что хавбек ЦСКА Алан Дзагоев может быть вызван на сбор национальной команды перед отборочными матчами ЧМ-2022. Об этом сообщает ТАСС.
"С Дзагоевым встречался. Он может быть включён в состав", — сказал Карпин.
Дзагоев, которого в последнее время постоянно преследуют травмы, в нынешнем сезоне РПЛ принял участие в четырёх матчах ЦСКА. В них он сделал одну голевую передачу.
За сборную России 31-летний футболист не выступал с домашнего чемпионата мира 2018 года. Всего он провёл за национальную команду 59 матчей, забив девять голов.
Ранее Лайф сообщал, что Карпин на прошлой неделе огласил расширенную заявку национальной команды на предстоящие матчи отбора ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.
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