Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что хавбек ЦСКА Алан Дзагоев может быть вызван на сбор национальной команды перед отборочными матчами ЧМ-2022. Об этом сообщает ТАСС.

"С Дзагоевым встречался. Он может быть включён в состав", — сказал Карпин.

Дзагоев, которого в последнее время постоянно преследуют травмы, в нынешнем сезоне РПЛ принял участие в четырёх матчах ЦСКА. В них он сделал одну голевую передачу.

За сборную России 31-летний футболист не выступал с домашнего чемпионата мира 2018 года. Всего он провёл за национальную команду 59 матчей, забив девять голов.