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    "Ты спал у меня на коленках": Макгрегор жёстко ответил на троллинг Пуарье

    Спортсмены встречались трижды друг с другом, и лишь один раз ирландец смог одержать победу.

    23 августа, 10:56
    <p>Фото © Getty Images / Chris Unger / Mike Roach / Zuffa LLC</p>

    Фото © Getty Images / Chris Unger / Mike Roach / Zuffa LLC

    Ирландский боец UFC Конор Макгрегор жёстко ответил на троллинг со стороны американца Дастина Пуарье, который до этого опубликовал фото с нокаутированным экс-чемпионом промоушена.

    "Да-да, чувак, живи воспоминаниями. И я тоже так буду. Я играл твоей головой, словно баскетбольным мячом. А твоя супруга, бро. Личные сообщения от неё... Я бил локтями по твоей макушке: самая мягкая часть твоего черепа, которая так и не затвердела с детских лет. Я сверлил твой череп со скоростью 100 миль в час, и ты спал у меня на коленках", — написал Макгрегор.

    "Они всё знали": Макгрегор рассказал, что получил травму ещё до боя с Пуарье

    "Они всё знали": Макгрегор рассказал, что получил травму ещё до боя с Пуарье

    Напомним, что Макгрегор и Пуарье трижды встречались друг с другом в октагоне. Ирландец смог одолеть своего соперника лишь один раз, тогда как проиграл дважды. В последний раз это случилось 10 июля. Тогда Макгрегор получил серьёзную травму голени во время боя на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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