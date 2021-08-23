"Да-да, чувак, живи воспоминаниями. И я тоже так буду. Я играл твоей головой, словно баскетбольным мячом. А твоя супруга, бро. Личные сообщения от неё... Я бил локтями по твоей макушке: самая мягкая часть твоего черепа, которая так и не затвердела с детских лет. Я сверлил твой череп со скоростью 100 миль в час, и ты спал у меня на коленках", — написал Макгрегор.