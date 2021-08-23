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    "Ощущение, что столкнулся с дьяволом": Мамаев заявил, что ни разу не пожалел о решении развестись с женой

    Напомним, их брак распался весной текущего года после того, как супруга обвинила его в измене.

    23 августа, 09:28
    <p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CJqSMoDHP7F/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alana_mamaeva</a></p>

    Фото © Instagram/alana_mamaeva

    Российский футболист Павел Мамаев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну рассказал о непростых отношениях со своей супругой Аланой и признался, что ни разу не пожалел о решении развестись.

    "Развелись мы в апреле, и могу сказать откровенно: ни разу за весь этот период я не пожалел об этом решении. Я не хотел её слышать, у меня в тот момент появилось настолько [сильное] отвращение. Иногда такое ощущение, что я просто столкнулся с дьяволом", — подчеркнул Мамаев.

    Он также заявил, что не хочет делить с ней какое-либо имущество, а желает лишь играть в футбол и жить в своей новой семье.

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    Напомним, Павел и Алана Мамаевы состояли в браке с 2013 года. В марте 2021-го женщина обвинила мужа в измене и объявила о разводе. В настоящее время футболист судится со своей бывшей женой. 17 сентября Первомайский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит иск футболиста к бывшей супруге о разделе имущества.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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