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    На Евро-2008 сыграли лучше: РФС предложил отказаться от лимита на легионеров

    В частности, глава организации провёл параллель с выступлениями наших футболистов на Евро-2008 и последнем чемпионате Европы.

    23 августа, 09:28

    Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

    Российский футбольный союз предложил отказаться от лимита на легионеров. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал президент организации Александр Дюков.

    "Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе", — заявил Дюков.

    В частности, он провёл параллель с выступлениями наших футболистов на Евро-2008 и последнем чемпионате Европы. При этом 13 лет назад легионеры играли гораздо чаще, а результаты национальной команды были гораздо лучше.

    В РПЛ в следующем сезоне могут отменить лимит на легионеров

    В РПЛ в следующем сезоне могут отменить лимит на легионеров

    Ранее Лайф сообщал, что клубы РПЛ получили от РФС письмо с предложениями по реформированию российского футбола, в частности речь шла о возможной отмене лимита на легионеров начиная со следующего сезона.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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