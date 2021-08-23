На Евро-2008 сыграли лучше: РФС предложил отказаться от лимита на легионеров
В частности, глава организации провёл параллель с выступлениями наших футболистов на Евро-2008 и последнем чемпионате Европы.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Российский футбольный союз предложил отказаться от лимита на легионеров. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал президент организации Александр Дюков.
"Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе", — заявил Дюков.
В частности, он провёл параллель с выступлениями наших футболистов на Евро-2008 и последнем чемпионате Европы. При этом 13 лет назад легионеры играли гораздо чаще, а результаты национальной команды были гораздо лучше.
Ранее Лайф сообщал, что клубы РПЛ получили от РФС письмо с предложениями по реформированию российского футбола, в частности речь шла о возможной отмене лимита на легионеров начиная со следующего сезона.
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