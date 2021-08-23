"Наш футбол в болоте, и из этого болота нужно выбираться, чтобы наши игроки чувствовали конкуренцию и чтобы в чемпионате играли хорошие футболисты, потому что лимит нас завёл на самое дно. И здесь я приветствую инициативу РФС. Единственное, что я бы добавил, надо перейти на систему весна-осень. Мы сейчас играем по системе осень-весна, а в футбол в России нужно играть, когда выросла трава", — отметил Губерниев.