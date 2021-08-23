"Завёл нас на самое дно": Губерниев высказался за отмену лимита на легионеров
По его мнению, наши игроки должны "выйти из зоны комфорта" и начать конкурировать за место в составе.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с Лайфом поддержал идею отмены лимита на легионеров в российском футболе. Телеведущий подчеркнул, что эта мера уже завела на дно наш футбол.
"Наш футбол в болоте, и из этого болота нужно выбираться, чтобы наши игроки чувствовали конкуренцию и чтобы в чемпионате играли хорошие футболисты, потому что лимит нас завёл на самое дно. И здесь я приветствую инициативу РФС. Единственное, что я бы добавил, надо перейти на систему весна-осень. Мы сейчас играем по системе осень-весна, а в футбол в России нужно играть, когда выросла трава", — отметил Губерниев.
По мнению комментатора, нашим футболистам уже пора "выйти из зоны комфорта". Тогда хорошие игроки сразу же начнут конкурировать за место в составах своих клубов, чего не смогут сделать плохие.
Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что организация предложила рассмотреть идею об отмене лимита на легионеров.
Футбол. Интересное по теме
"Может быть включён в состав": Карпин допустил вызов Дзагоева в сборную России
сегодня в 11:36
"Ощущение, что столкнулся с дьяволом": Мамаев заявил, что ни разу не пожалел о решении развестись с женой
сегодня в 09:28
На Евро-2008 сыграли лучше: РФС предложил отказаться от лимита на легионеров
сегодня в 09:28
Комментариев: 0