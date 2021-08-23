Путин открыл форум "Армия-2021" и Армейские международные игры

Путин заявил, что России "есть чем гордиться" в сфере вооружений. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин выступил на открытии военно-технического форума "Армия-2021" и международных армейских игр. Российский лидер пожелал гостям плодотворной работы, представителям команд на армейских играх — успехов на состязании, а зрителям — ярких и запоминающихся впечатлений.

"России есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнёрам. Все последние годы мы последовательно реализуем госпрограмму вооружения и развития оборонно-промышленного комплекса. Наши армия и флот активно модернизируются, получают вооружение и технику самых последних поколений. Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения превышает 80%", — объявил Путин и пояснил, что это больше, чем в других ядерных странах мира.

По словам Путина, на форуме присутствуют руководители министерств обороны разных стран, а также предприятий ОПК. В рамках мероприятия представлено более 28 000 единиц современного оружия и техники. Большая часть из них прошла боевые испытания. Форум будет сосредоточен на вопросах использования искусственного интеллекта и новых средств связи в ходе боевых действий.

"Объявляю Международный военно-технический форум "Армия-2021" и международные армейские игры открытыми", — сказал глава государства.