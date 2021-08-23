Песков: Путин озабочен потенциальными угрозами из Афганистана
По мнению российского лидера, ООН, Совбез и страны "Большой двадцатки" должны координировать свои подходы в данном вопросе.
Фото © Getty Images / MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES
Президент России Владимир Путин, как и главы других государств, в своём выступлении высказал особую озабоченность событиями в Афганистане и потенциальными угрозами, исходящими оттуда. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Было отмечено, что важно не допустить радикальный исламизм на территорию ОДКБ и пресечь вербовку граждан наших стран в ряды экстремистов, в том числе с использованием Интернета", — сказал он, комментируя участие Путина во внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Песков отметил, что, по мнению российского лидера, ООН, Совбез и страны "Большой двадцатки" должны координировать свои подходы для решения проблем, связанных с ситуацией в Афганистане.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0