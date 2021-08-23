Песков: Путин озабочен потенциальными угрозами из Афганистана

Президент России Владимир Путин, как и главы других государств, в своём выступлении высказал особую озабоченность событиями в Афганистане и потенциальными угрозами, исходящими оттуда. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Было отмечено, что важно не допустить радикальный исламизм на территорию ОДКБ и пресечь вербовку граждан наших стран в ряды экстремистов, в том числе с использованием Интернета", — сказал он, комментируя участие Путина во внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Песков отметил, что, по мнению российского лидера, ООН, Совбез и страны "Большой двадцатки" должны координировать свои подходы для решения проблем, связанных с ситуацией в Афганистане.

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