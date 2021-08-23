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    Трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" слили в Сеть

    Том Холланд сказал фанатам, что создатели фильма "ещё не готовы" к премьере, новый боевик про супергероя появится в российском прокате 16 декабря 2021 года.

    23 августа, 10:21
    <p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/Bw0Wz1-F2jJ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tomholland2013</a></p>

    Фото © Instagram / tomholland2013

    В Интернете появился недоделанный трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" с Томом Холландом в главной роли. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

    Созданием третьей части супергеройской франшизы занимаются компании Sony Pictures и Disney. В данный момент они активно удаляют ролик из соцсетей, заявляя о нарушении авторских прав. Как сообщает издание, опубликованный трейлер был снят на мобильный телефон с экрана другого смартфона, причём данная версия не является окончательной и находится на стадии постпродакшена. Отмечается, что на ролике в некоторых эпизодах видны недоделанные спецэффекты.

    Том Холланд прокомментировал ситуацию и сказал фанатам, что создатели картины "ещё не готовы" к премьере. Новый фильм про Человека-паука выйдет в российский прокат 16 декабря 2021 года.

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    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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