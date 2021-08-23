Трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" слили в Сеть
Том Холланд сказал фанатам, что создатели фильма "ещё не готовы" к премьере, новый боевик про супергероя появится в российском прокате 16 декабря 2021 года.
Фото © Instagram / tomholland2013
В Интернете появился недоделанный трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" с Томом Холландом в главной роли. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.
Созданием третьей части супергеройской франшизы занимаются компании Sony Pictures и Disney. В данный момент они активно удаляют ролик из соцсетей, заявляя о нарушении авторских прав. Как сообщает издание, опубликованный трейлер был снят на мобильный телефон с экрана другого смартфона, причём данная версия не является окончательной и находится на стадии постпродакшена. Отмечается, что на ролике в некоторых эпизодах видны недоделанные спецэффекты.
Том Холланд прокомментировал ситуацию и сказал фанатам, что создатели картины "ещё не готовы" к премьере. Новый фильм про Человека-паука выйдет в российский прокат 16 декабря 2021 года.
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