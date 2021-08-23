Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал заявление Владимира Зеленского о желании открыть офисы "Крымской платформы" в ряде разных стран.

"У Зеленского и команды не получается выстроить нормальные международные отношения ни с одной страной, потому что в каждой стране по прибытии Зеленского и его команды всё сводится к одному: "Дайте нам деньги, дайте нам оружие", — заявил депутат.

Он добавил, что внутренняя политика у главы Незалежной тоже находится ниже плинтуса, потому что в стране ничего не делается для того, чтобы увеличить доходы населения и поднять экономику.

"Всё работает только за счёт кредитов", — уточнил Водолацкий.