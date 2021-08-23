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    "Повторяет ошибки Януковича": В Госдуме высмеяли мечты Зеленского об офисах "Крымской платформы" в ряде стран

    Депутат при этом указал на то, что в стране ничего не делается, чтобы увеличить доходы населения и поднять экономику.

    23 августа, 10:18
    <p>Фото © <a href="http://duma.gov.ru/multimedia/photo/62321/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Госдумы</a></p>

    Фото © Сайт Госдумы

    Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал заявление Владимира Зеленского о желании открыть офисы "Крымской платформы" в ряде разных стран.

    "У Зеленского и команды не получается выстроить нормальные международные отношения ни с одной страной, потому что в каждой стране по прибытии Зеленского и его команды всё сводится к одному: "Дайте нам деньги, дайте нам оружие", — заявил депутат.

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    Он добавил, что внутренняя политика у главы Незалежной тоже находится ниже плинтуса, потому что в стране ничего не делается для того, чтобы увеличить доходы населения и поднять экономику.

    "Всё работает только за счёт кредитов", — уточнил Водолацкий.

    Депутат также заметил, что президент Украины ничего нового не придумал и повторяет ошибки экс-президента Украины Виктора Януковича, который поверил главам западных стран и подписал "длинное соглашение" с оппозицией, после чего развязалась гражданская война. В заключение политик добавил: от того, что где-то откроется "каморка с большой надписью", ситуация на Украине не изменится.

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    Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский сообщил, что захотел открыть офисы "Крымской платформы" не только на Украине, но и в ряде других стран. По его словам, по итогам сегодняшнего саммита будет подписана декларация.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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