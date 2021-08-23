Психологи рассказали, как уговорить ребёнка пойти в школу 1 сентября

Желание учиться у детей чаще всего пропадает из-за проблем со сверстниками и успеваемостью, отмечают эксперты.

Конец августа для многих семей с детьми является непростым периодом. Школьники далеко не всегда стремятся вернуться за парты, по-разному объясняя или вовсе скрывая причины от родителей. О том, как убедить ребёнка пойти 1 сентября в школу, эксперты рассказали в беседе с kp.ru.

Если идти на занятия отказываются ученики 2–4-х классов, причина, вероятнее всего, кроется в проблемах со сверстниками или учителями. В таких случаях начать нужно с разговора с родителями и педагогами, не забывая о поддержке ребёнка. В крайнем случае отпрыска всегда можно перевести в другую школу или на домашнее обучение. Кроме того, иногда проблема может крыться в слабой успеваемости школьника. В этом случае нельзя мотивировать ребёнка материально, а лучшим вариантом будет помочь ему разобраться в непонятных моментах, объяснила психолог Анастасия Пономаренко.

Что касается более старших учеников, то здесь также нежелание учиться чаще всего кроется в буллинге. Однако детей в возрасте средней школы разговорить будет сложнее. Если же у подростка вовсе отвращение к получению новых знаний, в ход должны идти разговоры о будущем и важности образования.

"Проблема в том, что многие родители сами не понимают, зачем нужно учиться. Вроде бы так надо, все так делают, и мы будем. А понимания, зачем это нужно на самом деле, нет ни у ребёнка, ни у взрослого. Тогда непонятно, на какие предметы расставлять акценты... Поэтому надо поговорить с ребёнком, посмотреть на его способности и совместно решить, на какие предметы ему стоит подналечь, а какие изучать более свободно", — рассказала семейный психолог Анна Девятка.

Первоклассники же сами чаще всего рвутся в школу, поскольку для них это шаг в более взрослую и интересную жизнь. Поэтому нежелание идти на 1 сентября чаще всего связано лишь с общими страхами, которые им могли навязать ранее. В таких случаях помогут разговоры о школе и о том, что там в действительности происходит. Кроме того, встречаются случаи, когда ребёнок боится школы из-за страха быть разлучённым с мамой. По словам экспертов, при таких обстоятельствах психологическая помощь нужна скорее родителю, который, вероятно, использует ребёнка для оправдания своего статуса в семье.