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    Илья Авербух с сыном приехал в роддом встречать Лизу Арзамасову

    Подписчики поздравили пару с рождением малыша. Имя для сына молодые родители до сих пор не выбрали.

    23 августа, 09:54

    Видео © Instagram / liza_arzamasova

    Из одной из московских клиник выписали актрису Лизу Арзамасову с новорождённым малышом. Встречать молодую маму приехали её муж — бывший фигурист Илья Авербух — и его 17-летний сын. Счастливая семья опубликовала видео радостного момента в "Инстаграме".

    "Муж вернулся с победой из Нижнего Новгорода! Теперь все вместе — домой!" — подписала Арзамасова.

    Подписчики поздравили новоиспечённых родителей с выпиской, пожелали счастья и здоровья.

    Напомним, Авербух и Арзамасова поженились в конце прошлого года, а о романе стало известно за несколько месяцев до этого. В конце апреля пара сообщила, что ждёт ребёнка. Несколько дней назад Арзамасова показала фото из роддома и рассказала о малыше.

    "Будут сложности с мамой": Нумеролог рассказала, каким вырастет сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха

    "Будут сложности с мамой": Нумеролог рассказала, каким вырастет сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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