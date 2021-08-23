Илья Авербух с сыном приехал в роддом встречать Лизу Арзамасову
Подписчики поздравили пару с рождением малыша. Имя для сына молодые родители до сих пор не выбрали.
Видео © Instagram / liza_arzamasova
Из одной из московских клиник выписали актрису Лизу Арзамасову с новорождённым малышом. Встречать молодую маму приехали её муж — бывший фигурист Илья Авербух — и его 17-летний сын. Счастливая семья опубликовала видео радостного момента в "Инстаграме".
"Муж вернулся с победой из Нижнего Новгорода! Теперь все вместе — домой!" — подписала Арзамасова.
Подписчики поздравили новоиспечённых родителей с выпиской, пожелали счастья и здоровья.
Напомним, Авербух и Арзамасова поженились в конце прошлого года, а о романе стало известно за несколько месяцев до этого. В конце апреля пара сообщила, что ждёт ребёнка. Несколько дней назад Арзамасова показала фото из роддома и рассказала о малыше.
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