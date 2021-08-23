Илья Авербух с сыном приехал в роддом встречать Лизу Арзамасову

Из одной из московских клиник выписали актрису Лизу Арзамасову с новорождённым малышом. Встречать молодую маму приехали её муж — бывший фигурист Илья Авербух — и его 17-летний сын. Счастливая семья опубликовала видео радостного момента в "Инстаграме".