Лукашенко обвинил Польшу в создании конфликта на белорусской границе
Как утверждает глава государства, пограничники отловили около 50 человек и под угрозой оружия выдавили их в Белоруссию.
Фото © Сайт президента Белоруссии
Польша устроила конфликт на белорусской границе, заявил президент страны Александр Лукашенко во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом сообщило агенство БелТА.
"Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Белоруссией. Естественно, они шли в Германию, в Белоруссию они идти не хотят", — сказал Лукашенко.
Таким образом, по мнению президента, Польша нарушила границы Белоруссии и создала конфликтную ситуацию.
Ранее Польша обвинила Минск и Москву в миграционном кризисе на границе с Белоруссией. Глава Минобороны республики попросил оппозиционных политиков в стране "не быть полезными идиотами" и одуматься.
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