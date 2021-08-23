Лукашенко обвинил Польшу в создании конфликта на белорусской границе

"Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Белоруссией. Естественно, они шли в Германию, в Белоруссию они идти не хотят", — сказал Лукашенко.