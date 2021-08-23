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    Лукашенко обвинил Польшу в создании конфликта на белорусской границе

    Как утверждает глава государства, пограничники отловили около 50 человек и под угрозой оружия выдавили их в Белоруссию.

    23 августа, 09:46
    <p>Фото ©<a href="https://president.gov.by/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Сайт президента Белоруссии</a></p>

    Фото © Сайт президента Белоруссии

    Польша устроила конфликт на белорусской границе, заявил президент страны Александр Лукашенко во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом сообщило агенство БелТА.

    "Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Белоруссией. Естественно, они шли в Германию, в Белоруссию они идти не хотят", — сказал Лукашенко.

    Таким образом, по мнению президента, Польша нарушила границы Белоруссии и создала конфликтную ситуацию.

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    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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