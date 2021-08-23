В распоряжении Лайфа оказалось видео с частным самолётом-амфибией, который неудачно приземлился на реку недалеко от подмосковной Коломны. Одни кадры сняты до крушения, на них видно, что воздушное судно успешно взлетает с воды. На других же кадрах оно уже погружается в воду.