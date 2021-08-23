НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    "Вон лежит!": Лайф публикует видео с тонущим в Подмосковье самолётом-амфибией

    По предварительным данным, на борту находились два человека в возрасте 30–35 лет, они живы.

    23 августа, 09:28

    Тонущий в Подмосковье самолёт-амфибия. Видео © LIFE

    В распоряжении Лайфа оказалось видео с частным самолётом-амфибией, который неудачно приземлился на реку недалеко от подмосковной Коломны. Одни кадры сняты до крушения, на них видно, что воздушное судно успешно взлетает с воды. На других же кадрах оно уже погружается в воду.

    Пилот самодельного самолёта рухнул в реку и попытался сбежать после спасения

    Пилот самодельного самолёта рухнул в реку и попытался сбежать после спасения

    Напомним, инцидент произошёл в селе Черкизово. По сообщениям очевидцев, легкомоторный самолёт приземлился на поверхность Москвы-реки и начал медленно тонуть. На месте работают спасатели. По предварительным данным, на борту находились два человека в возрасте 30–35 лет, они живы.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1