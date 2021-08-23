"Вон лежит!": Лайф публикует видео с тонущим в Подмосковье самолётом-амфибией
По предварительным данным, на борту находились два человека в возрасте 30–35 лет, они живы.
Тонущий в Подмосковье самолёт-амфибия. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказалось видео с частным самолётом-амфибией, который неудачно приземлился на реку недалеко от подмосковной Коломны. Одни кадры сняты до крушения, на них видно, что воздушное судно успешно взлетает с воды. На других же кадрах оно уже погружается в воду.
Напомним, инцидент произошёл в селе Черкизово. По сообщениям очевидцев, легкомоторный самолёт приземлился на поверхность Москвы-реки и начал медленно тонуть. На месте работают спасатели. По предварительным данным, на борту находились два человека в возрасте 30–35 лет, они живы.
Комментариев: 0