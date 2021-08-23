В Подмосковье самолёт-амфибия неудачно приземлился на реку и начал тонуть

Частный самолёт-амфибия неудачно приземлился на реку недалеко от подмосковной Коломны. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, инцидент произошёл в селе Черкизово. По сообщениям очевидцев, легкомоторный самолёт приземлился на поверхность Москвы-реки и начал медленно тонуть. На месте работают спасатели. По предварительным данным, на борту находились два человека в возрасте 30–35 лет, они живы.