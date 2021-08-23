В Подмосковье самолёт-амфибия неудачно приземлился на реку и начал тонуть
По предварительным данным, на борту находилось всего два человека. Они живы.
Фото © LIFE
Частный самолёт-амфибия неудачно приземлился на реку недалеко от подмосковной Коломны. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
По его данным, инцидент произошёл в селе Черкизово. По сообщениям очевидцев, легкомоторный самолёт приземлился на поверхность Москвы-реки и начал медленно тонуть. На месте работают спасатели. По предварительным данным, на борту находились два человека в возрасте 30–35 лет, они живы.
Ранее Лайф сообщал, что пилот-любитель в Ивановской области решил полетать на самодельном самолёте, но в результате сразу после взлёта рухнул в реку и попытался сбежать с места происшествия.
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