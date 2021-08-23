"Калашников" разработал замену пистолету Макарова

Легендарный пистолет Макарова (ПМ), который долгие годы служил в качестве табельного оружия в правоохранительных органах, сменит пистолет Лебедева компактный (ПЛК-Т). Об этом заявили в пресс-службе ГК "Калашников". Отмечается, что темпы перевооружения сотрудников МВД с ПМ на ПЛК "будет определять заказчик". Всего же в силовых структурах РФ сейчас насчитывается около 100 тысяч "макаровых".

"Сейчас заказчиком пистолета Лебедева выступает Министерство внутренних дел, именно там ПЛК должен заменить пистолет Макарова. В настоящее время завершается опытная эксплуатация ПЛК в Министерстве внутренних дел, "Калашников" и МВД готовятся к заключению контракта", — сказали РИА "Новости" в компании.

По данным ГК "Калашников", ПЛК предназначен под патрон 9х19 мм. Он успешно прошёл программу государственных испытаний в РФ и уже доказал свою надёжность в затруднённых условиях эксплуатации. Компактные размеры позволяют использовать его для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и спецслужб.