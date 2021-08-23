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    "Калашников" разработал замену пистолету Макарова

    Данное оружие успешно прошло испытания в затруднённых условиях и идеально подходит для полиции и спецслужб.

    23 августа, 09:03
    <p>Пистолет Лебедева компактный (ПЛК). Фото © Сайт <a href="https://kalashnikovgroup.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">группы компаний "Калашников"</a></p>

    Пистолет Лебедева компактный (ПЛК). Фото © Сайт группы компаний "Калашников"

    Легендарный пистолет Макарова (ПМ), который долгие годы служил в качестве табельного оружия в правоохранительных органах, сменит пистолет Лебедева компактный (ПЛК-Т). Об этом заявили в пресс-службе ГК "Калашников". Отмечается, что темпы перевооружения сотрудников МВД с ПМ на ПЛК "будет определять заказчик". Всего же в силовых структурах РФ сейчас насчитывается около 100 тысяч "макаровых".

    "Сейчас заказчиком пистолета Лебедева выступает Министерство внутренних дел, именно там ПЛК должен заменить пистолет Макарова. В настоящее время завершается опытная эксплуатация ПЛК в Министерстве внутренних дел, "Калашников" и МВД готовятся к заключению контракта", — сказали РИА "Новости" в компании.

    По данным ГК "Калашников", ПЛК предназначен под патрон 9х19 мм. Он успешно прошёл программу государственных испытаний в РФ и уже доказал свою надёжность в затруднённых условиях эксплуатации. Компактные размеры позволяют использовать его для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и спецслужб.

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    Как рассказывал Лайф, ППК-20 может быть включён в набор выживания российских военных лётчиков, в который на сегодняшний день входят продукты, аптечка, нож, средства радиосвязи и другие предметы первой необходимости. При этом стрелковое оружие в наборе не предусмотрено, но лётчику разрешается взять с собой в полёт личный пистолет.

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    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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