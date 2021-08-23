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    Бывший афганский министр стал доставщиком пиццы после переезда в Германию

    Экс-чиновник курировал расширение сети мобильной связи для сельского хозяйства.

    23 августа, 09:28
    <p>Фото © <a href="https://twitter.com/eha_news/status/1429364892524498945" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Twitter / eha_news</a></p>

    Фото © Twitter / eha_news

    После переезда в Германию экс-глава Минсвязи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шат Саадат устроился работать курьером в местной службе доставки. Об этом сообщил ряд СМИ, в том числе турецкое издание EHA News.

    При президенте Ашрафе Гани Саадат работал в составе правительства с 2018 года, отвечая за расширение сети мобильной связи для сельского хозяйства. В 2020-м он уехал в Германию после вынужденного ухода в отставку из-за нежелания передать финансирование ведомства для реализации госстратегии по борьбе с "Талибаном"*. Там он устроился в местную службу доставки Lieferando.

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    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани спешно покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

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