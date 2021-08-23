Бывший афганский министр стал доставщиком пиццы после переезда в Германию

После переезда в Германию экс-глава Минсвязи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шат Саадат устроился работать курьером в местной службе доставки. Об этом сообщил ряд СМИ, в том числе турецкое издание EHA News.

При президенте Ашрафе Гани Саадат работал в составе правительства с 2018 года, отвечая за расширение сети мобильной связи для сельского хозяйства. В 2020-м он уехал в Германию после вынужденного ухода в отставку из-за нежелания передать финансирование ведомства для реализации госстратегии по борьбе с "Талибаном"*. Там он устроился в местную службу доставки Lieferando.