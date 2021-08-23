Бывший афганский министр стал доставщиком пиццы после переезда в Германию
Экс-чиновник курировал расширение сети мобильной связи для сельского хозяйства.
Фото © Twitter / eha_news
После переезда в Германию экс-глава Минсвязи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шат Саадат устроился работать курьером в местной службе доставки. Об этом сообщил ряд СМИ, в том числе турецкое издание EHA News.
Afghan minister now delivering pizza in #Germany— EHA News (@eha_news) August 22, 2021
▪️#Afghanistan's former communications minister Sayed Ahmad Shah Saadat is now a driver for the Lieferando delivery service in Leipzig. pic.twitter.com/4SpQPHGrZm
При президенте Ашрафе Гани Саадат работал в составе правительства с 2018 года, отвечая за расширение сети мобильной связи для сельского хозяйства. В 2020-м он уехал в Германию после вынужденного ухода в отставку из-за нежелания передать финансирование ведомства для реализации госстратегии по борьбе с "Талибаном"*. Там он устроился в местную службу доставки Lieferando.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани спешно покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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