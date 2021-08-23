В Сеть слили данные 17 тысяч участников УГ из Саратова
Экс-сторонник Навального заявил, что его коллеги таким образом попросту доказывают свою некомпетентность.
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Участники анонимных форумов в Интернете опубликовали данные 17 тысяч жителей Саратова и области, которые участвовали в УГ — предвыборном проекте ФБК* Алексея Навального. Как напомнил экс-координатор саратовского "Штаба Навального"* Михаил Мурыгин, схожие ситуации уже случались в Москве и Санкт-Петербурге, теперь же данные открывают и в регионах.
"Дебилы из ФБК во главе с Леонидом Волковым продолжают отрицать реальность и свою некомпетентность. По три крупных утечки в неделю, а виноваты "озоновые дыры", — возмутился он в своём телеграм-канале.
Ранее Лайф рассказывал, что хакеры слили в Сеть часть базы УГ ФБК. Также Роскомнадзор потребовал от Google прекратить техническую поддержку сайта проекта Алексея Навального УГ. Направивший жалобу в РКН юрист Андрей Еланцев сообщил, что портал ведёт сбор паспортных данных и адресов пользователей, что не требуется для обозначенных целей.
* Экстремистская организация, запрещённая в России, выполнявшая функции иностранного агента.
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