В Сеть слили данные 17 тысяч участников УГ из Саратова

Участники анонимных форумов в Интернете опубликовали данные 17 тысяч жителей Саратова и области, которые участвовали в УГ — предвыборном проекте ФБК* Алексея Навального. Как напомнил экс-координатор саратовского "Штаба Навального"* Михаил Мурыгин, схожие ситуации уже случались в Москве и Санкт-Петербурге, теперь же данные открывают и в регионах.

"Дебилы из ФБК во главе с Леонидом Волковым продолжают отрицать реальность и свою некомпетентность. По три крупных утечки в неделю, а виноваты "озоновые дыры", — возмутился он в своём телеграм-канале.

Ранее Лайф рассказывал, что хакеры слили в Сеть часть базы УГ ФБК. Также Роскомнадзор потребовал от Google прекратить техническую поддержку сайта проекта Алексея Навального УГ. Направивший жалобу в РКН юрист Андрей Еланцев сообщил, что портал ведёт сбор паспортных данных и адресов пользователей, что не требуется для обозначенных целей.