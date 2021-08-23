“Ковид молодеет»:: Что будет после 1 сентября — прогноз педиатра По словам известного детского врача, тенденция наметилась ещё в июне. 22 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

В стране с конца июля 2021 года идёт резкий рост детской заболеваемости CoViD-19, на это указывают данные от властей сразу нескольких российских регионов. К примеру, в Челябинской области 4 августа сообщили, что за предыдущую неделю стало ВДВОЕ больше случаев коронавируса у детей от младенческого возраста до шести лет и у подростков (15−17 лет). При этом общая заболеваемость в регионе снижается. Более того, в июне там ковидом заразилось в четыре раза больше младенцев, чем до этого.

"Очень выросла" заболеваемость малышей "короной" на Алтае. Врачи жалуются, что у грудничков часто бывают осложнения, в основном это цистит и другие инфекции мочевыводящих путей.

В Саратовской области, по информации на 4 августа, за неделю рост среди детей от одного года до шести лет — 57%. То есть в полтора раза больше заразились.

Рост на 34% зафиксировали в Якутии, речь о пациентах от года до 11 лет. В местном Минздраве отметили, что дети в республике сейчас составляют пятую часть — 20% — всех амбулаторных пациентов с ковидом. Принято решение обеспечить дополнительные койки на базе детского противотуберкулёзного диспансера.

В Башкортостане заявили, что 65% всех случаев ковида у детей с самого начала пандемии — это случаи 2021 года. "Коронавирус помолодел", — констатировал глава региона Радий Хабиров.

Известный педиатр, вакционолог, главный врач медицинского центра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков рассказал Лайфу, что на самом деле этот вирус молодеет уже не первый месяц.

Это наблюдалось не только в августе, наблюдалось в июне и в июле. Июль-август — пиковый рост заболеваемости детей коронавирусной инфекцией. В семьях, если кто-то заболел коронавирусом, дети почти всегда заболевают сейчас, чего не было год назад. Раньше болели от 7 до 14% детей, сейчас болеют почти все, кто проконтактировал. Более того, у меня уже есть случаи повторного заболевания детей коронавирусной инфекцией Евгений Тимаков Педиатр, вакцинолог, главный врач медицинского центра "Лидер-медицина"

Как проходит ковид у детей

По словам Евгения Тимакова, тяжесть течения болезни у юных пациентов осталась примерно такой же, какой была с начала пандемии. Его коллеги назвали самые распространённые проявления коронавируса у ребёнка.

Как правило, первые симптомы заболевания появляются со стороны желудочно-кишечного тракта, это диарея. Потом присоединяются респираторные проявления, кашель и повышение температуры Лина Мурадова Педиатр

Для дельта-варианта довольно часто описывается картина кишечной инфекции — высокая лихорадка, боли в животе, рвота, жидкий стул, — которая идёт плюсом к симптомам ОРВИ: головной боли, насморку, боли или першению в горле, реже кашлю, специфической потере обоняния Татьяна Кузнецова Педиатр, детский нефролог «СМ-Клиника. Дети»

Но почему дети болеют чаще?

Высказывается несколько версий. Челябинские медики предположили, что в последнее время ковид у детей просто стали чаще выявлять: когда заболевают родители, вместе с ними в больницу стали забирать и детей, и им тоже делают компьютерную томографию. Евгений Тимаков считает, что дело не в этом.

Выявляемость у детей сейчас не такая уж и высокая, потому что в основном выявляют у родителей, у детей мазки берут не так часто, и родители не всегда готовы сдавать мазки, а когда мазки уже берутся, вирусовыделение уже минимальное, и мазки уже бывают отрицательные. Поэтому многие заражённые дети не попадают в официальную статистику Евгений Тимаков Педиатр, вакцинолог, главный врач медицинского центра "Лидер-медицина"

Большинство врачей сходятся во мнении, что на самом деле первопричина — это мутация коронавируса: новые штаммы научились особенно ловко цепляться за наши клеточные рецепторы. Главный подозреваемый — индийский штамм "дельта".

Возникшая мутация позволяет вирусу гораздо легче и быстрее связываться с рецептором на слизистой оболочке человека, а значит, для возникновения заболевания требуется совсем небольшая доза вируса. Именно это обстоятельство значительно расширило восприимчивую к вирусу аудиторию, снизив возрастные рамки. При дельта-варианте частыми пациентами больниц стали становиться дети, подростки и молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет Татьяна Кузнецова Педиатр, детский нефролог «СМ-Клиника. Дети»

Несмотря на то что у детей этих рецепторов мало, коронавирус всё равно умудряется их заразить. И тяжело ковид может проходить у тех детей, у кого этих рецепторов уже много. Это дети из групп риска, дети с избыточной массой тела, дети пубертатного возраста — от 12 лет, потому что при взрослении этих рецепторов становится всё больше и больше Евгений Тимаков Педиатр, вакцинолог, главный врач медицинского центра "Лидер-медицина"

А Евгений Тимаков больше всего сетует не на штамм, а на безответственность некоторых родителей.

Сейчас летний период, и активное посещение родителей с детьми, особенно с грудными, других стран и курортных зон является совершенно необоснованным, потому что родители там заражаются очень часто и на курорте к врачам обращаются очень редко, потому что хотят по-максимуму продлить свой отдых, и получается, что дети контактируют с большим количеством вируса и заражаются Евгений Тимаков Педиатр, вакцинолог, главный врач медицинского центра "Лидер-медицина"

И что же будет в сентябре?

По словам врачей, сейчас в абсолютном большинстве случаев дети заражаются ковидом дома: от родителей и других родственников. Но осенью нельзя исключать вероятность вспышек и в школе.

Поэтому логично было бы на две недели открыть учебный год, посмотреть динамику, статистику заболеваемости детей и прервать распространение инфекции на две недели, а потом опять открыть школы Евгений Тимаков Педиатр, вакцинолог, главный врач медицинского центра "Лидер-медицина"

Как это остановить?

Только вакцинация взрослых и приобретение коллективного иммунитета. И соблюдение дома элементарных эпидемиологических мероприятий, которые взрослые никогда почти не соблюдают Евгений Тимаков Педиатр, вакцинолог, главный врач медицинского центра "Лидер-медицина"

Надо ли прививать детей?

В центре Гамалеи рассказали, что ведут испытания вакцины для подростков от 12 до 17 лет и с середины сентября планируют начать прививать школьников. В Китае разрешили давать одну из вакцин детям и подросткам от 3 до 17 лет. Правда, упоминается, что прививать их будут только "в экстренных случаях". Какие именно случаи считаются экстренными, не уточнили.

Я за то, чтобы вакцина испытывалась в плане её безопасности и эффективности, но целесообразности в данный момент делать детям прививки от коронавирусной инфекции я не вижу, особенно с учётом того, что многие дети сейчас уже переболеют коронавирусной инфекцией, и вопрос, зачем тогда им нужна эта прививка? У них гораздо более пластичный иммунитет и гораздо лучше работают клетки памяти Евгений Тимаков Педиатр, вакцинолог, главный врач медицинского центра "Лидер-медицина"

Авторы Адель Романенкова