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    В кабмине рассказали о судьбе самолёта Ил-112В после катастрофы в Подмосковье

    Как сообщили в правительстве, даже после трагедии воздушное судно остаётся востребованным.

    23 августа, 10:04
    <p>Фото © ТАСС / Пресс-служба ОАК</p>

    Фото © ТАСС / Пресс-служба ОАК

    Несмотря на недавнюю катастрофу Ил-112В возле подмосковной Кубинки, программа по разработке лайнера будет продолжена, но с учётом ошибок и выводов. Об этом заявил зампредседателя Правительства РФ Юрий Борисов на форуме "Армия-2021".

    "Обязательно будет продвигаться программа Ил-112В. Это востребованный лёгкий транспортный самолёт. К сожалению, случаются такого рода трагедии. Я думаю, промышленность сделает соответствующие выводы, разберётся в причинах, выработает необходимый комплекс мероприятий", — отметил он.

    Стало известно, почему разбившийся в Кубинке Ил-112В упал в штопор перед крушением

    Стало известно, почему разбившийся в Кубинке Ил-112В упал в штопор перед крушением

    Напомним, Ил-112В потерпел крушение через несколько минут после взлёта с подмосковного аэродрома Кубинка. Очевидцы сняли момент крушения на видео, а Лайф публиковал первые фото с места трагедии. Как сообщалось, в катастрофе погибли лётчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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