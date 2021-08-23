В кабмине рассказали о судьбе самолёта Ил-112В после катастрофы в Подмосковье

Несмотря на недавнюю катастрофу Ил-112В возле подмосковной Кубинки, программа по разработке лайнера будет продолжена, но с учётом ошибок и выводов. Об этом заявил зампредседателя Правительства РФ Юрий Борисов на форуме "Армия-2021".

"Обязательно будет продвигаться программа Ил-112В. Это востребованный лёгкий транспортный самолёт. К сожалению, случаются такого рода трагедии. Я думаю, промышленность сделает соответствующие выводы, разберётся в причинах, выработает необходимый комплекс мероприятий", — отметил он.