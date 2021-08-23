В кабмине рассказали о судьбе самолёта Ил-112В после катастрофы в Подмосковье
Как сообщили в правительстве, даже после трагедии воздушное судно остаётся востребованным.
Фото © ТАСС / Пресс-служба ОАК
Несмотря на недавнюю катастрофу Ил-112В возле подмосковной Кубинки, программа по разработке лайнера будет продолжена, но с учётом ошибок и выводов. Об этом заявил зампредседателя Правительства РФ Юрий Борисов на форуме "Армия-2021".
"Обязательно будет продвигаться программа Ил-112В. Это востребованный лёгкий транспортный самолёт. К сожалению, случаются такого рода трагедии. Я думаю, промышленность сделает соответствующие выводы, разберётся в причинах, выработает необходимый комплекс мероприятий", — отметил он.
Напомним, Ил-112В потерпел крушение через несколько минут после взлёта с подмосковного аэродрома Кубинка. Очевидцы сняли момент крушения на видео, а Лайф публиковал первые фото с места трагедии. Как сообщалось, в катастрофе погибли лётчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.
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