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    Россияне стали чаще покупать видеокарты для компьютеров с защитой от майнинга

    По данным аналитиков, за самые популярные модели покупатели готовы отдать от 13 до 62 тысяч рублей.

    23 августа, 10:11
    <p>Фото © Shutterstock</p>

    Фото © Shutterstock

    По результатам опроса "AliExpress Россия", которые есть в распоряжении Лайфа, интерес россиян к комплектующим для ПК за период с 1 по 15 августа вырос в два раза. Аналитики считают, что это связано с подготовкой к новому учебному году.

    За этот же период спрос на видеокарты вырос в 7,5 раза относительно прошлого августа. В рейтинге покупок — видеокарты для компьютеров с защитой от майнинга и зашифрованным BIOS. Согласно исследованию, за самые популярные модели видеокарт россияне готовы отдать от 13 до 62 тысяч рублей.

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    При этом чаще стали покупать материнские платы, а именно — устройства с четырёхканальным режимом работы памяти и наличием двух разноформатных портов для M2-накопителей, учитывая, что средняя цена популярных материнских плат — от четырёх до шести тысяч рублей. Также за август почти в полтора раза вырос спрос на корпуса для сборки ПК. Самой востребованной конфигурацией остаётся MidiTower с прозрачной стенкой из акрила и подсветкой. В среднем россияне тратят на такие товары от двух до шести тысяч рублей.

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    Спрос на внутренние SSD-накопители за период вырос в 1,4 раза. Чаще всего россияне покупают диски объёмом в 120 Гб. Их средняя стоимость варьируется от четырёх до восьми тысяч рублей. Спрос на внешние жёсткие диски вырос ещё сильнее — в 1,6 раза. Особенным спросом пользуются модели с объёмом памяти в 2 Тб.

    Также в 2,5 раза вырос спрос на мышки и клавиатуры — чаще всего пользователи выбирают беспроводные мышки и игровые клавиатуры с подсветкой.

    Ранее Лайф сообщал, что в 2020 году среди россиян взлетела популярность на товары для блогинга — люди массово скупали кольцевые лампы со штативом-триподом, портативные софтбоксы и аудиотехнику для записи видео.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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